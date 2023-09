Vi trenger Meierikvartalet og Skien Brygge, opprusting av Kverndalen, at det bygges bro over elva og bygges på Gromstul!

Vi går inn i vanskelige tider for deler av næringslivet nå. Vi trenger at de prosjektene vi har på blokka, både offentlige og private, store og små, blir realisert for å holde næringslivet vårt i gang.