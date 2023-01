Vi har laget et skolesystem som gjør at spesielt gutta havner bakpå allerede i første klasse

Jeg frykter at vi har etablert et skolevesen der ungene må tilpasse seg over evne, og det må handles. Det er for alvorlig til å la være, skriver ordførerkandidat og statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) i dette leserinnlegget.