Da dette ble kjent ble jeg ekstremt provosert. Dette er grunnene til at jeg mener kutt i togtilbudet på SLB er fullstendig uakseptabelt:

1. Kutt i togstopp er gjort uten noen som helst medbestemmelse fra fylkeskommunene, kommunene, lokale politikere, togselskapet eller brukere av toget. Medvirkningsprosessen har vært fullstendig fraværende.

2.I høringsbrevet som ble sendt fra JDIR til Go-Ahead ble samtlige av de berørte kommunene «glemt» slik at de ikke fikk mulighet til å komme med en uttalelse i høringsperioden. Dette er ikke noe man glemmer og er selvsagt gjort helt bevisst av JDIR for å svekke medvirkningsprosessen. Måten JDIR har opptrådt på er meget kritikkverdig og uprofesjonelt.

3. Kutt i togstopp er brudd på trafikkavtalen mellom Go-Ahead og JDIR og «vedtaket» kan derfor anses som ugyldig. I trafikkavtalen (som ligger åpen på nett) står det følgende:

a. Alle fjerntog skal betjene Nordagutu (noe de ikke gjør i dag heller).

b. Redusert stoppmønster for enkeltavganger kan legges til grunn etter dialog med fylkeskommunen (noe som ikke er gjort) og godkjennes av oppdragsdriver (JDIR).

4. Flere tog sløyfer allerede i dag stopp nevnte stasjoner. Argumentet for å sløyfe enda flere stopp er at man skal bedre punktligheten. Man skal altså sløyfe stopp for tog som allerede stopper ved behov. Dette er et syltynt argument som overhodet ikke holder mål på noen som helst måte. For å bedre punktligheten inn mot Oslo (og spesielt strekningen mellom Drammen og Oslo) så skal man altså kutte stopp i Telemark og Agder som er milevis unna. Dette vil høyst sannsynligvis ha svært liten effekt. Kapasiteten på SLB mellom Kongsberg og Kristiansand er også meget god ifølge Bane NOR sine nettsider, det går få tog på strekningen og banen får nå ny kjøreledning helt til Kristiansand. Så hva blir det neste? At JDIR foreslår å sløyfe stopp i Sandefjord på annenhver avgang for å bedre punktligheten til Tønsberg?

5. Vi hører hver eneste dag at flere skal reise kollektivt, vi skal kjøre mindre bil, utslippene skal ned og man nevner det "grønne skiftet" i snart alt vi skal foreta oss. I tillegg har Norge forpliktet seg gjennom Paris-avtalen å redusere CO2-utslipp nasjonalt og vi har et nullvekstmål for biltrafikk. Det som nå foreslås av JDIR er å gå baklengs inn i fremtiden og stikk motsatt av hva som er ambisjonene for de aller fleste politiske partier på Stortinget. Målene i Paris-avtalen vil også bli vanskeligere å oppnå når man gjør kollektivløsningene dårligere. Så hvor er logikken, distriktspolitikken og miljøpolitikken i dette idiotiske forslaget?

6. Regjeringen har lagt frem en distrikts-melding for Norge. Målet er å øke folketallet i distriktene og at folk skal ha gode tjenester nær der de bor. Dette som nå gjøres av JDIR er stikk motsatt av regjeringens ambisjoner og mål for distrikts-Norge, både det som står i Hurdalsplattformen og i distrikts-meldingen. Toget er ekstremt viktig i distriktene for å knytte landet vårt bedre sammen. Forslaget fra JDIR om å kutte i togstopp er derfor distriktspolitisk og miljømessig forkastelig og fullstendig uakseptabelt med Senterpartiet i regjering.

7. Forslaget som nå JDIR har kommet med er ingenting annet enn styrt nedlegging av stasjoner i distriktene våre. Når man reduserer tilbudet på nevnte stasjoner vil antall reisende bli enda færre og man vil på et senere tidspunkt foreslå å nedlegge samtlige stasjoner helt. Dette har vi sett mange eksempler de siste 20-30 årene og jeg mener derfor at dette er styrt nedlegging som må stoppes.

8. SLB har opplevd en nedgang i antall reisende de siste årene og NRK skrev i oktober at trafikken på Sørlandsbanen kan være nedlagt om 10 år ifølge en «samferdselsekspert». Det må gjøres noe med de overordnende problemene som overhodet ikke har noe med punktligheten å gjøre. Mange brukere av toget skylder på stadige forsinkelser, manglende informasjon og fraværende alternativ transport ved avvik. I tillegg har Vy fått konsesjon for kjøring av ekspressbuss mellom Oslo og Kristiansand som også har tatt en del kunder. For å få opp trafikktallene trenger man flere reisende, flere stopp, korresponderende busser på knutepunktene og ikke minst et pålitelig og driftssikkert tilbud. Alle stasjoner MÅ opprettholdes i dag på samtlige avganger, samt at man må jobbe for å innføre et skikkelig korresponderende busstilbud på samtlige avganger fra Neslandsvatn til Kragerø, fra Gjerstad til Risør og fra Vegårshei til Tvedestrand. Dette har for eksempel vært en stor satsing hos SJ Norge som har gjeninnført togbuss-konseptet på sine strekninger.

Forslaget om kutt i togtilbudet MÅ SKROTES! Når ordførerne i de aktuelle kommunene samles om et ordføreropprop så bør det snart ringe noen bjeller! Samferdselsdepartementet MÅ komme på banen og kreve at JDIR setter seg ned og ser på helt andre tiltak. Tiltak som skal komme de reisende til gode og ikke motsatt.

Med vennlig hilsen

Bjørge Marckus Huth

Gruppeleder Moss-Rygge Senterparti og bruker av Sørlandsbanen