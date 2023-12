I leserinnlegg etter leserinnlegg ønsker han og AP å fremstå som de store redningsmenn mot både barnefattigdom og for Skiens rike kulturliv. Det har han ingen grunn til.

Saken er at AP har sittet med makten i 20 år i Skien. Etter sist valg (for 6 uker siden) overtok Høyre og de andre borgerlige partiene. Noe av pengebruken disse årene har det vært bred politisk enighet om, mens den økonomiske styringen har det vært verre med. Som i programmet Luksusfellen, er det jo mye man kan ha lyst til å ha, men uten økonomisk dekning for det, har man bare hentet pengene fra «sparekontoen», det vil si kommunens fond.

På APs vakt har barnefattigdommen doblet seg. Barn i familier hvor mor eller far har annen kulturell bakgrunn utgjør noen av menneskene bak denne statistikken. Gjennom årene har det rådende flertall vedtatt å bosette flere flyktninger enn det man har greid å integrere og få inn i arbeid. Resultatet er at en god del av dem, for mange av Skiens innbyggere, idag står utenfor arbeidslivet. Vi vet at nøkkelen ut av lavinntekt for mange er å ha mulighet til arbeid og inntekt for selv å kunne forsørge familien sin. Her kommer vi til å legge ned en god del ressurser og innsats for å snu denne utviklingen. Skien er en rik kulturby. Det skal vi fortsette å være, i godt samarbeid med frivilligheten. Men, det er en kjensgjerning at Skien bruker langt mer midler på kultur enn sammenlignbare kommuner. Og kulturen har sterke talerør, de har også opptrådt i media den siste tiden. Det er bra med engasjement!

Men, hvem er talerør for barn som legger seg sultne på kvelden, eller dem som ikke får det tilrettelagte tilbudet på skolen de har bruk for? Hvem er talerør for barn i barnehage som trenger nok og kvalifiserte ansatte til å ta seg av dem en lang barnehage-dag, eller for barn i skolen som trenger litt mer tilrettelegging. Hvem er talerør for de psykisk syke, rusavhengige eller eldre som trenger et tilbud det ikke er ressurser til å gi dem?

Nå er tiden kommet for å prioritere de viktigste tingene først. Pengesekken er den samme, men vi kan ikke fortsette å hente pengene på sparekonto for alt det vi ønsker oss i noen år til. Det blir tøffe prioriteringer, men målet i den andre enden er klart: Vi skal tilby gode tjenester til alle barn, unge, eldre og syke som trenger det mest. Og vi skal fortsatt ha gode kulturelle opplevelser i kommunen vår, men kanskje organisert og finansiert på en litt annen måte. Vi har arvet den økonomiske situasjonen kommunen står i, og vi skal fremover sørge for at de viktigste tingene prioriteres først.

Marjan Farahmand

Nesteleder Inkludering, Frivillighet- og kulturutvalget

Halvor Berg-Hanssen

Nestleder i Helse og omsorgsutvalget

Tomas Bakken

Utvalgsleder Teknisk utvalg

Emilie Schäffer

Utvalgsleder Oppvekstutvalget