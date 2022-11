Skal vi kåre «årets juksepave»?

Juks blir dårlig belønnet, heter det. I virkelighetens verden ser vi at dette ordtaket stemmer. Sjakkpresidenten måtte gå. Sporten tåler ikke at noen uten at andre er informert innfører nye regler som favoriserer den ene parten i en konkurranse. Selve ideen om å knives i kappeleik, er at den beste skal vinne. Det er konkurranse på like vilkår som fasinerer. Juks er malurt i begeret. Vi kan risikere å oppleve at det blir kåret det vi kan kalle "årets juksepave". Tilskueren blir lurt. Det liker ingen.