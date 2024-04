Arbeidstilsynet har det siste året gjennomgått 91 grunnskoler i Norge for å undersøke hva de gjør for å forebygge vold og trusler. NRK har sammenstilt undersøkelsene, og kommet til at 8 av 10 skoler bryter loven på et eller flere punkter. Tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte ute i kommunene i Telemark viser at vi ikke har bedre statistikk enn landsgjennomsnittet.

Utdanningsforbundet representerer de aller fleste lærere i norsk skole. Vi får i Utdanningsforbundet mange henvendelser om hendelser der lærere blir utsatt for vold og trusler om vold.

Det bekymrer lærere, både fordi det er åpenbart at noen elever ikke har det bra, og fordi lærerne opplever en uholdbar og for belastende arbeidshverdag. Dette resulterer igjen til at mange slutter i jobben.

I en situasjon der færre og færre søker seg til lærerutdanningene, er det siste vi trenger at vi ikke engang kan holde på de som har valgt yrket.

Læreryrket er i utgangspunktet et av de mest givende yrkene vi kan ha - å være med på å bety en forskjell for barn, unge og voksne i en opplæringssituasjon er svært meningsfullt. Men det krever at rammene er til stede for å kunne utøve yrket på en hensiktsmessig måte. Det er dessverre ikke situasjonen i dag for mange.

I ny opplæringslov gjøres det endringer som innebærer at lærere skal kunne gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade. Samtidig uttrykker ministeren at ingen lærere ønsker å komme i en slik situasjon, og at det er veldig viktig at skolene også jobber forebyggende for å hindre at slike hendelser oppstår. Det siste er svært viktig å merke seg, for det er her det strander. De fleste skoler seiler videre i storm og uvær uten noen plan for å sikre mannskap og last.

Ansatte, også lærere, har rett på et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi må forvente mer enn at det avholdes møter og kurs for å beskrive situasjonen. Dette må resultere i noe. Svaret kan ikke være nedskjæringer og kutt i norsk skole, eller å blåse støv av en gammel plan som sier noe om intensjoner.

Skolene må settes i stand til å ha en skikkelig plan som alle kjenner der det går fram hvordan skolen skal være en trygg havn for alle. Jo mer vi forebygger og satser på barn og elever, jo flere klarer seg selv som voksne. I Telemark er det mange kommuner som ikke har planer for å møte dette, og en del andre kan kun vise til gamle og altfor generelle planer.

Det koster å ta tak i dette. Vi må bygge et lag, et støttesystem, rundt læreren som kan bistå, vi trenger mindre elevgrupper per lærer, vi trenger trygge og skikkelige rutiner for å forebygge, og for å følge opp under og etter en hendelse, og det må konkrete tiltak på plass - nå.

Å satse på skolen er å satse på framtida!