«Rykk tilbake til start» Det må man av og til og ikke bare når man spiller Monopol. Med andre ord, både privat og i jobbsammenheng, kan det være rett å begynne på nytt med så blanke ark som mulig. I sak om Meierikvartalet er arkene så langt fra blanke.

En tentativ prosess har nå havarert . Og bakom suser et bystyreflertall som i sin tid så bort fra at lokalisering av formålsbygg, først og fremst gjelder det kulturbygg som vårt Ibsenbibliotek, har stor betydning for og vil være positive drivere for sentrumsutvikling. Det så flertallet bort fra. Så flertallet valgte bort Meierikvartalet. Trist.

Det ville vært ideell plassering for et bibliotek som sådan og også hensyntatt sentrumsutvikling.

Hvilke kommunale formålsbygg tenker nå bystyret at det kan være aktuelt å eventuelt forhandle med eiere av Meierikvartalet om? Kun kontorer? Er løpet kjørt for biblioteket? Ville eier av kino vært interessert i å flytte? Hvilke statlige formålsbygg - med flere funksjoner samlokalisert - kunne det vært realisme i å forhandle om, dersom det ble fart på utflytting av statlige institusjoner/ formålsbygg?

Det er som alltid langt enklere å stille spørsmål enn finne svar. Men et sted må man begynne. Så jeg spørger kun, men ser samtidig for meg et scenario hvor aktuelle parter og politiske myndighetspersoner rykker tilbake til start, tenker seg om og sørger for en funksjonell re- start.