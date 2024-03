I går skrev vi i Varden om en regionskamp i håndball, der dommerne på 15 år gikk gråtende av banen til pause og klarte ikke å fullføre kampen. De hadde blitt skjelt på og også blitt filmet uten samtykke, av voksne lagledere. Arrangøren måtte ringe etter en dommerutvikler, som overtok kampen og viste laglederne ut av hallen. I etterkant har to klubber anmeldt filmingen, mens en annen har kastet seg på klagen til Norges Håndballforbund.

Jeg er selv håndballdommer og har også vært trener, så jeg vet godt hvordan situasjoner kan oppleves fra begge sider. Eller tre sider om man tar med foreldrene på tribunen. Og det er lett å bli irritert over det man anser som feilaktige dommeravgjørelser, og deretter lire av seg noen gloser. Spesielt hvis det er situasjoner hvor det er fare for skader. Av og til er det også forståelig, men det er samtidig stor forskjell på 15 år gamle dommere i forhold til 50-åringer!

Og … Antennene på hodet burde vært stilt den veien som gjør at man forstår forskjell på et barn/ungdom og en voksen dommer. To 15-åringer er definitivt i den første kategorien, og fremdeles i en alder der foreldrene kommer til hallen for å heie på dem. Også når de dømmer. Hvorfor i all verden skal de oppleve mer dritt enn spillerne på banen? Hvorfor skal de oppleve at voksne trenere terroriserer og bruker all verdens hersketeknikker mot dem? Tenk hvis lagets trenere skulle begynt å skjelle ut motstanderens spillere på 13, 14 eller 15 år, eller filme fordi de ikke klarte å kaste ballen i mål? Det hadde blitt, mildt sagt, bråk i den hallen.

I kampen vi skrev om valgte den ene laglederen nemlig å filme for å dokumentere at de to 15-åringene som dømte kampen «ikke holdt mål». Hva norsk lov sier, gjenstår å se. Saken er jo politianmeldt. Det er imidlertid ingen særlig tvil om hva retningslinjene til norsk idrett sier når det er så unge mennesker ute på banen. Ordene «samtykke» og «alder» blinker på alle nettsider, enten det er Norges idrettsforbund, Norges Håndballforbund eller hvilket som helst av de andre særforbundene.

Selv med det i mente, så er det andre ting som i alle fall burde være mulig å forstå for et voksent menneske. For når to jenter i midten av tenårene spør og ber om at de ikke skal bli filmet, burde det ringe i alarmklokken på innsiden av et voksent hode. Hvis ikke mangler man noe! Særlig når hallens «Fail Play-vert» kommer ned og ber om stans i filming. Særlig når jentene går gråtende av banen og ikke klarte å dømme den andre omgangen eller kampen etter. For å være ærlig, om det var mitt barn som var dommer, så hadde jeg vært nede på den banen, tatt telefonen fra laglederen og fortalt i klartekst hva jeg mente!

På tross av oppfordringene ville ikke laglederen etterfølge ønskene fra tenåringene (og Fair Play-verten) om å slette filmene. Mest sannsynlig sitter det to unge jenter i vår region, redde for at det skal komme ut noen filmer av dem, filmer som kanskje vil få dem til å framstå på en negativ eller nedverdigende måte. Er det noe vi vet i dagens samfunn, så er det at vi IKKE skal få unge mennesker til å bekymre seg for at de blir latterliggjort på sosiale medier.

I tillegg kom det fram, som vi også fikk bekreftet, at det samme skjedde i en av lagets foregående kamper. Der ble det også filmet, og en av motstandernes fordelere kom ned og sa ifra at hennes barn ikke skulle filmes. Det ble ignorert. Da er det ikke tilfeldig. Da er det et stygt mønster. Jeg går vel ikke spesielt langt om jeg betegner det som «idioti»? Egentlig har jeg lyst til å bruke andre type ord, men de egner seg ikke på trykk!

Hele episoden, og den foregående kampen, sverter klubben det gjelder. Likevel er det absolutt ingen grunn til å tro at det er en ukultur i den håndballgruppa. Det vet vi med sikkerhet at ikke det er. De har suspendert laglederne og vil agere ytterligere når Håndballforbundet/politi har sagt sitt. Foreldregruppa til laget fikk også skryt av motstanderens klubb for at de umiddelbart etter kampen beklaget hele opptrinnet. Dessuten viste noen av spillerne på laget at det finnes håp! Der de voksne sviktet, gikk de bort og takket de opprinnelige dommerne for kampen.