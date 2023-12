Vi i Barnas klimapanel sier at koden er å redde kloden!

Jeg sitter i Barnas klimapanel, som er en del av Miljøagentene, barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi er barn og unges talerør i klima- og miljøsaker. Hvert år gir vi ut Barnas klima- og miljørapport, som handler om hva barn og unge opplever, tenker og føler rundt natur, klima, miljø og framtiden.

Rapporten er basert på en undersøkelse vi har utviklet i samarbeid med Opinion og Redd Barna, utført blant over tusen unge mellom 8 og 19 år fra hele landet. Årets rapport har vi valgt å kalle Koden er å redde kloden! Denne tar vi med oss på klimatoppmøtet når vi reiser til Dubai torsdag.

I valgkampen ble det sagt at «Generasjon Greta Thunberg er død». Det er vi ikke!

Barn blir redde, triste, sinte, slitne, og mister motet når det kommer til klimaspørsmålet. Men selv om vi kan føle oss maktesløse er det aller mest slik at vi får de lyst å gjøre noe med det.

De fleste er villig til å endre ting i livet sitt for å ta hensyn til klima og miljø. 1 av 7 av barn og unge mener at det er viktig å stoppe klimaendringene. Likevel tror bare 27 prosent at verden kommer til å løse klima- og miljøproblemene.

44 prosent av barn er bekymret for egen framtid, men enda flere, 67 prosent, bekymrer seg for framtida til barn i andre land. Barn og unge i Norge viser altså stor solidaritet med barn i andre land, og mener klimarettferdighet er fullt mulig. 68 prosent synes Norge og andre rike land bør gjøre mer for å hjelpe fattige land med å handtere klimaendringene. De har gitt marsjordre til myndighetene i Norge om å dra i riktig retning når det gjelder tap, skade og klimatilpasning. Norge har tjent seg rik på olje og gass på bekostning av klimaet, og vi er også et land som har best forutsetninger for å finne andre løsninger enn olje og fossil energi uten at det går utover innbyggerne. Vi må derfor ta mer ansvar.

Selv om det er enighet om at det er barn som i størst grad blir rammet av klimaendringene er det få barn tilstede på klimatoppmøtene.

Dette ble det heldigvis gjort noe med i Egypt i fjor, men det er viktig at Norge spesielt passer på å jobbe for at barn i større grad inkluderes i beslutningsprosessene internasjonalt, og ikke bare blir maskoter, men reelt sett faktisk blir hørt.