Jeg pakker tursekken for å gå til butikken, slik du må på bygda hvis du ikke har bil.

I noen utkantstrøk som for eksempel Helgen i Nome der jeg bor, er det veldig dårlig busstilbud. Lyst til å dra til byen på en lørdag? Da må du planlegge nøyaktig i forkant, med tanke på at det er svært få bussmuligheter med store intervaller mellom. Å dra hjem fra byen på en lørdagskveld er heller ikke lett. Du har to valg: Dra hjem klokka 18.00, eller betale i dyre dommer for å ta taxi hjem. Har du ikke penger til taxi og ingen buss tilgjengelig? Da er det bare å begynne å gå den lange veien hjem.

Skolereisen er heller ikke enkel. Straffer blir slengt mot oss grunnet det dårlige busstilbudet. Det går kun en buss direkte til Porsgrunn VGS fra Helgen som ankommer rett før skolen begynner, og det tar litt tid å gå til skolen. Når bussen i tillegg kommer for sent, er det over for oss elever. Fravær og anmerkninger er noe vi får for noe som er helt utenfor vår kontroll.

Det grønne skiftet er en god ide. Men, og det er et stort MEN; da må det bli mer buss på bygdeveiene også. Slik som det er for oss nå, er det grønne skiftet uaktuelt. Vi er avhengige av bil for å komme oss fra A til B, bussmangel er grunnen til dette.

Den miljøvennlige utviklingen er ekstremt viktig, og noe vi i bygdene har lyst til å være med på. For å gjøre dette mulig, må distriktene også prioriteres når det kommer til utbygging av det kollektive transporttilbudet. Det vil gjøre det enklere, slik at også vi kan ta miljøvennlige valg. Kollektiv transport er luksus på bygda. Det er ikke bare å ta sykkelen eller beina fatt hvis man har glemt å kjøpe noe på butikken, når avstandene er alt fra 14 km til 100 km tur/retur.

De politiske partiene skaper og bryter stadig løfter. Partiet som har lovet oss mest er Senterpartiet med sitt store motto om at de står for oss på bygda. Hvis de står for oss, hvor er hjelpen? Jeg synes det er trist at ingenting har blitt gjort for å gjøre det bedre for alle som bor i utkantstrøkene, selv om vi har blitt lovt at det vil bli bedre for oss. Det er kanskje en grunn til at de gjorde det så dårlig i det siste valget.

JA! til utbygging av kollektiv transport også i distriktene. Kanskje det nå er på tide at byene nedprioriteres slik at alle bygdene rundt om i landet kan komme først i rekken for en gangs skyld. Grenland vil bli mer tilgjengelig for oss bygdefolk, som igjen vil gagne byene i Grenland. De lokale bedriftene vil få flere kunder, og grenlandsområdene vil få bedre økonomi. I tillegg er det positivt for miljøet både lokalt og globalt.

Nå skal jeg ta på meg tursekken og gå en dagstur til butikken for å kjøpe melk.

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.