Vindkraft­debatten: – Vi trenger å bli bero­liget

Ideen om at kommunene skal belønnes økonomisk for å ofre naturen for vindkraft, er i praksis en politikk for splittelse og vondt blod i berørte lokalsamfunn, slik vi så en forsmak på i Siljan før jul. Det er ikke uten grunn at vindkraft skaper følelser.