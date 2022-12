En katastrofe om det blir vindkraft på Blåfjell

Blåfjell er et helt unikt og sjeldent område, som gir en følelse av ekte villmark, som vi for all del bør strekke oss veldig langt for å ta vare på. Jeg vil strekke meg så langt og si at det ville vært en total katastrofe om dette unike området ble rasert. Slike skoger finner vi svært lite av i vår del av fylket.