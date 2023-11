Det har imidlertid i det siste vært flere innlegg, både i Varden og TA, som gjør at komiteen må oppklare misforståelser og feilaktige påstander.

Det har vært en forutsetning for de aller fleste og største giverne at dette prosjektet dreier seg om å oppføre et monument over Becker-familiens dramatiske historie i Skien, samt over de mange som bidro til redning og flukt.

Det er på ingen måte et monument over en enkeltperson, slik enkelte innlegg kan gi inntrykk av. Etter snart tre års arbeid med dokumenter fra Riksarkivet, Hjemmefrontmuseet, Holocaustsenteret, diverse eldre artikler i avisa Varden og nylig utgitte verker om den økonomiske likvidasjonen av jødene i 60 norske kommuner, har vi et atskillig tryggere utgangspunkt for å reise det riktige monumentet.

Et monument som favner bredt og rettferdig. Hvor kjente og ukjente redningsmenn/kvinner skal få sin rettmessige plass og omtale. Samtidig skal dette minnesmerket, usminket og sannferdig, minne oss på at Skien også var et åsted for dette ufattelige folkemordet.

Vi vil ikke glemme de ukjente heltene som gikk stille i dørene etter krigen. Jødisk flukt var som oftest en kollektiv innsats, også her i Skien. Da kan vi ikke gjøre dette om til en hyllest av en av mange. Kjell Staal Eggen og Kjell Batzer var drivkreftene og ledertypene. På linje med dem var hjelperne villige til å risikere livet for å yte den nødvendige bistand gjennom høstmånedene i 1942, da resten av byen stort sett holdt kjeft eller var opptatt av å etterkomme ordre og tilpasse seg et lokalt naziregime. Det siste vet vi mye om i dag og det er dokumentert i minste ubehagelige detalj.

Vi har oppsøkt eller snakket med etterkommerne etter ni av de ukjente hjelperne. De er svært glade for at monumentet tar opp i seg hele historien, og dokumenterer at det fantes lys, flere, i det store dype mørket. Modige hverdagsmennesker som trosset redselen og gjorde livsfarlige valg for å hjelpe.

Driverne av forretningen i Torggata 8, David Becker og hans yngre bror Louis, blei arrestert i Skien 2. og 3. juni 1942 og deportert og drept i Auschwitz sammen med søsknene Wulf, Frida og deres foreldre Mina og Mendel. Takket være noen få unike byborgere som brydde seg, blei Signe og de tre barna Sonja, Ivar og Sigurd reddet til Sverige og kunne komme tilbake til byen vår etter krigen. Dette var langt fra tilfelle ellers i landet.

Ruinert, plyndret og frarøvet sine kjære maktet likevel mor Signe og eldstegutten Sigurd, sammen med lojale ansatte å bygge opp en solid familiebedrift igjen etter krigen. Hjemmet i Valkyriegata 1 blei vasket reint for nazipakket som hadde flyttet inn der i juli 1942, og livet kunne igjen påbegynnes i byen familien kom til i 1925. Sigurd blei en sentral mann i Handelsstandsforeningen. I tillegg var han en ivrig utøver og organisasjonsmann innen seiling, alpint og i Grenland flyklubb.

Vi ønsker at dette monumentet skal være et bidrag til skolens historieundervisning og at byens innbyggere og tilreisende skal få kunnskap om bakgrunnen for monumentet (via bl.a. en QR kode og ei nettside). Flukt og redning fra undertrykkelse er noe som angår oss alle, ikke minst i formidlingsøyemed til ungdommen. Derfor har vi utarbeidet et elevhefte til bruk i videregående skole. Her knytter vi jødedeportasjonene, Becker-familiens historie, redningen og det å foreta de riktige valg opp mot dagens dramatiske storpolitiske perspektiv.

Lørdag 25.11 klokka 11.00 inviterer vi til åpent historieseminar på Skien videregående skole. Hit kommer forfatter og historiker Bjørn Westlie, faglig leder og historiker ved Jødisk Museum Mats Tangestuen og historiker Øystein Hetland ved Holocaustsenteret i Oslo.

Alle er hjertelig velkommen.