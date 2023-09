Kritisert av sine egne. Nå svarer Høyre-politikeren

Gruppeleder for Høyre i Skien Emilie Schäffer og ordførerkandidat Marius Roheim Aarvold for neste periode hadde innlegg i Varden fredag 8. september om mitt engasjement i et mulig etablering av Googles datasenter nord for Skien.