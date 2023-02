«Politikarar gjer ikkje ein dritt» – Eller?

Snart nærmar kommune – og fylkestingsvalet seg med stormskritt og me unge er utruleg viktige for korleis nærmiljøet vårt kan bli forma i framtida. Om me unge ikkje engasjerer oss vil mange av våre hjartesaker bli gløymt i politikken og samfunnsdebatten.