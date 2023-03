Rv36: Skrinlegging vil bli en flaskehals for næringslivet

Hvis Statens vegvesen ikke finner en løsning og legger prosjektet dødt, vil fremtidig trafikk ville gå over Herøya på dagens vei. Dette kommer til å bli en flaskehals for næringslivet og ikke ønskelig for noen som bruker veien. Ikke minst lite ønskelig for de som bor på Herøya.