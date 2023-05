Sats på tilbud som gir personer med psykisk uhelse mening i hverdagen

Undersøkelser viser at psykiske lidelser står for like mange tapte arbeidsår til uføretrygd som alle kreft- og hjerte-karlidelsene til sammen. Skal vi da la være å etablere tilbud som gjør at personer med disse lidelsene blir bedre rustet for arbeidslivet?