Avgjorde sydentur valget?

Så gikk det altså omtrent slik som vi skrev her i avisa, med et litt skrått blikk. Historien gjentok seg. En sydentur kan ha vært tunga på vektskåla. Her er noen betraktninger, etter at støvet har lagt seg- og det elleville ordførervalget i Porsgrunn er avgjort.