Røsholt prøver å gi en opplæring i lovverket knyttet til hvorfor kommunen ikke har et engasjement i Meierikvartalet. Konklusjonen er klar: Kommunen har ikke er juridisk ansvar for tomta, derfor kan vi ikke ha et engasjement.

Som i beste fall er upresist, og i verste fall: Fullstendig feil.

Som kommune og bystyre har vi et ansvar for hele byen, inkludert sentrum. Nei, ikke et juridisk ansvar. Men det hjelper oss lite når det ser ut som det gjør, for vi har selvfølgelig et ansvar for byen likevel.

Bystyret vedtok med stort flertall 11. april (38 av 55 stemmer) at administrasjonen skulle gjennomføre en dialog med utbyggerne i Meierikvartalet om hvilke muligheter som eksisterer på tomta. Ikke at vi skal tvinge kommunale kontorer inn dit, men at vi skal sette oss ned med utbyggerne for å drøfte muligheter.

For å bruke Signy Gjærums ord: «Rykke tilbake til start». Er det nå vi skal drøfte behovet for sentrumsnære leiligheter? Lokasjon for et fremskredet behov for ny sentrumsnær barnehage? Et økt antall grøntområder?

Ikke vet jeg, og ikke vet det styrende partiet i byen åpenbart. Forskjellen er at Arbeiderpartiet, SV, Rødt, KrF, Venstre og Norgesdemokratene mener kommunen selvsagt kan ta et initiativ. Som vi har gjort så mange mange ganger før. DET er det som ble stemt ned torsdag 3.mai.

Så hører det selvsagt med i en slik prosess å gi svar på hvorfor den opprinnelige prosessen ble stanset. Det er fortsatt mange spørsmål som står ubesvart. Som kommune har vi et ansvar for å gi gode svar, til utbyggere som vil noe i byen vår. Til bygg- og anleggsbransjen som sliter og som vil jobbe. Og ikke minst har vi et ansvar for å gi gode svar til alle innbyggerne som skal se på dette hølet i overskuelig fremtid.

Jeg hørte ikke en eneste bystyrerepresentant i forrige møte ta til orde for at noen skal tvinges i kne, eller at man skulle fylle Meierikvartalet koste hva det koste vil. Nei, tvert imot - så var man åpen, og lyttende - fordi vi som bystyre bør ha en interesse i hva som er mulig.

Omtrent som hva Kragerø kommune nettopp gjorde, med en stor branntomt midt på Torvet, der innkalte nettopp Kragerø kommune til møte med gårdeiere, sentrums- og næringsforening med følgende sakskart:

1. Tiltak på kort sikt

2. Tiltak på lang sikt

3. Beplantning og forskjønnelse

4. Eventuelt

Og jommen var det mulig - helt uten at kommunen har et juridisk ansvar for branntomta, men fordi naturligvis har en interesse i at det ikke skal stå som nå.

Konklusjonen på bystyrevedtaket 3. mai er at krateret i Meierikvartalet har en helt uviss fremtid og kommer til å ligge der, helt uten at kommunen har et engasjement. Det er skikkelig opprørende for alle oss som er glade i sentrum.