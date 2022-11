Ope brev til Senterpartiet i regjering frå Senterpartigruppa i Vinje kommunestyre

Me tok del i valkampen før siste stortingsval med liv og lyst, slik me har teki del i valkampane til stortings- og kommuneval i årevis. Me ser på Senterpartiet som partiet for distrikta. Og me gledde oss over framgangen me hadde i siste valkamp.