Det skeive Grenland - et historisk tilbakeblikk

I 2022 feires og markeres 50-årsdagen for opphevingen av straffelovens § 213 mot homofili. Det var medvirkende til at kampen for homofiles rettigheter og anerkjennelse kunne føres videre i full åpenhet. Hvordan så denne kampen ut i Grenland?