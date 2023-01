Når Nav-klienter skriver feil for 100.000, kan de havne i fengsel. Hva når fastlegen skriver feil for millioner?

Ti millioner kroner. Det var ikke småtteri av krav Helfo sendte til de tre fastlegene i Skien. Det største kravet var på 4,5 millioner kroner. Én av legene har mistet retten til å praktisere for trygdens regning, som det heter. Hvilket, i praksis, er en avskiltning. De to andre har fått varsel om at helsemyndighetene vurderer det samme for dem.