Undertegnede er ordførere i ni kommuner som vil bli berørt av Jernbanedirektoratets forslag om å redusere stoppmønsteret langs Sørlandsbanen fra R24.

Vi vil uttrykke skuffelse og overraskelse over at Telemark og Agder allerede fra neste ruteterminskifte får ti færre stopp i våre fylker. Vi varsler med dette om sterk bekymring når det gjelder togtilbudet på Sørlandsbanen. Vi har nylig via fylkeskommunene fått informasjon om at Jernbanedirektoratet vil kutte stopp på Sørtoget både på Nordagutu, Lunde, Neslandsvatn, Gjerstad, Vegårshei og Audnedal. Vi beklager også at ingen av kommunene sto som mottaker av høringsbrevet fra GoAhead og dermed ikke fikk anledning til å komme med en uttalelse i høringsperioden. Som direkte berørte kommuner burde det være selvsagt at vi skulle fått anledning til å uttale oss om endringer som svekker tilbudet til reisende fra våre områder.

Det sies at årsaken til kuttene er å øke punktligheten til toget. Vi er ikke enig i dette. Ut fra vår kunnskap er det ofte signalfeil og/eller mangler på bane/utstyr som pleier å være årsaken til forsinkelser. Ofte skjer det i Oslo-området. Vi mener det må gjøres noe med de overordnede problemene fremfor å ty til å redusere tilbudet ute i distriktene. Det er snakk om korte stopp på de aktuelle stasjonene, og det vil ikke løse de egentlige utfordringene til Sørtoget.

Vi finner oss ikke i at det ved neste rutetermin blir tatt bort hele ti stopp, uten noe dialog eller forvarsel. Endringene i rutetabellen vil skje allerede i desember 2023.

I tillegg til kuttene på togstopp, har vi også fått andre bekymringsfulle opplysninger fra reisende. Det meldes om store forsinkelser, kansellerte avganger, mangelfull informasjon og fravær av alternativ transport. Dette rammer alle slags reisende og skaper stor frustrasjon. Skoleelever til videregående skoler blir også ofte berørt av dette. Over tid vil dette bygge ned det togtilbudet vi er avhengige av for å kunne fortsette å være en attraktiv region.

Nå roper vi varsko for togtilbudet vårt. Forslaget til endringer i rutetabellene må skrotes. Vi krever at togtilbudet blir tilbakeført til det tilbudet vi opprinnelig har hatt, og at tilbudet styrkes i stedet for å reduseres!

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører i Midt-Telemark

Stina Anlaug Sætre, ordfører i Drangedal

Linda Therese Thorstensen, ordfører i Nome

Gry Fuglestveit, ordfører i Notodden

Charlotte Therkelsen, ordfører i Kragerø

Steinar Pedersen, ordfører i Gjerstad

Kjetil Torp, ordfører i Vegårshei

Kai Magne Strat, ordfører i Risør

Unni Nilsen Husøy, ordfører i Lyngdal