Enova spenner bein for regjeringens solcelleplan

Regjeringen og Stortingsflertallet annonserte nylig at de i løpet av våren 2024 skal komme med en plan for hvordan vi skal produsere 8 TWh solkraft innen 2030. Noen dager senere varsler Enova at de kutter i støtten til solceller for vanlige folk.