Vi har i et tidligere innlegg gitt uttrykk for at vi er forundret over at lokale entreprenører ikke er med i den videre konkurransen om å bygge det nye Ibsenbiblioteket.

Prosjektlederen sier at de må velge de som har best forutsetninger for å utvikle og bygge dette prosjektet.

Utvelgelseskriteriene det er evaluert på er, ifølge prosjektlederen for biblioteket; kompleksitet, tilsvarende bygg, størrelse og samspill som gjennomføringsmodell/entreprisemodell. Samspillsentreprise er en ny konkurranseform hvor tanken er at entreprenøren kan bruke sine kunnskaper til å utvikle prosjektet i samarbeid med byggherren

I konkurransen om Ibsenbiblioteket er det blant annet krav om å vise til tilsvarende bygg de siste fem årene. Dette kravet favoriserer de største riksentreprenører. Tor entreprenør som bygget Bølgen kulturhus i Larvik i 2009, vil for eksempel falle utenfor. Men en kan komme videre i konkurransen med prosjekter fra Oslo, Kristiansand eller Sverige når det er gjennomført de siste fem årene.

Det er også grunn til å stille spørsmål ved sammenhengen mellom kravet om referanseprosjekter i prekvalifiseringen og det personellet/ledelsen man tilbyr. Dette betyr at man eksempelvis kan komme videre i konkurransen med et prosjekt fra Oslo, Kristiansand eller Sverige, selv om det er lite trolig at det er det samme personellet som kommer til Skien.

Det er grunn til å spørre om Skien kommune har en oppfatning av at dette prosjektet er så komplisert at lokale entreprenører ikke har kompetanse til å utføre det. Ved å benytte seg av et stort Oslobasert rådgivingsselskap som Marstrander flyttes fokus raskt over på store nasjonale entreprenører. Dermed blir også viktige momenter som lokal sysselsetting, konsekvenser for lærlingeplasser etc borte.

Prosjektlederen opplyser at kriteriene for konkurransen er vedtatt administrativt.

Vi mener det er grunn til å spørre om det har vært tilstrekkelig fokus på konsekvensene av å ha slike kriterier. Det er ikke lov å favorisere lokale firma i en slik konkurranse. Men det er lov å utforme kriteriene slik at lokale firma får en reel mulighet til å delta i konkurransen. Denne saken viser at de kriteriene som settes opp er avgjørende for om kvalifiserte, lokale selskaper blir med videre eller ikke.

Det bør Skien kommune ta på største alvor slik at fremtidige prosjekter konkurranseutsettes med kriterier som ikke fører til eksklusjon av lokale selskaper.