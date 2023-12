Det er tøffe tider for de som bygger bygninger, og de som leverer til dem.

I Moi i Rogaland må dør- og vindusprodusenten Nordan innføre firedagers arbeidsuke for å ikke ramle overende. I Fredrikstad permitterer Jøtul 60 ansatte.

At krisen etterhvert ville ramme bedrifter også i Telemark er ikke overraskende.

Men situasjonen i Mynd har en annen dimensjon.

Kassa er skrapt. Til tross for å ha flere pågående prosjekter, har ikke selskapet penger til å betale underleverandørene sine.

Til sammen skylder de 88,4 millioner kroner til drøyt 250 andre bedrifter og personer.

Derfor har de kommet med et fiffig forslag. Et såkalt «akkordforslag», og de sier følgende:

– Vi kan betale 25 prosent av det vi skylder.

Altså en fjerdedel.

Alternativet: – Konkurs, og dere får ingenting.

Som Osebro-driver Robert Lind sier til Varden:

– Litt penger er bedre enn ingen penger.

Men selv ikke denne fjerdedelen har Mynd råd til å betale ut. Løsningen blir da at et helt annet selskap – Strand Group – kommer inn fra sidelinja og finansierer akkorden.

Hva får så Strand Group for dette? De kommer inn som medeier i Mynd. Et selskap som da er kvitt 75 prosent av gjelda si.

Pengestrømmen har stanset akkurat nå, men det betyr ikke at Mynd er et selskap uten verdi.

Ifølge balanseregnskapet sendt ut til kreditorene har Mynd kundefordringer – altså penger på vei inn – på 67,2 millioner kroner. I tillegg er det mange millioner på vei inn fra de ulike prosjektene selskapet har igangsatt.

Om ikke noe annet er det god butikk for Strand Group og eier Tore Strand fra Sandefjord.

Det er mager trøst for de 250 kreditorene som får betalt en fjerdedel for jobben de har gjort.

En god venn av meg har jobbet mange år som freelancer i den engelske reklamebransjen. Han er dessverre vant med å måtte purre på penger reklamebyråene skylder ham. Vi pratet nylig om det, og han hadde et syn på det som jeg setter pris på.

– Det handler ikke om pengene. Det handler om respekt for folks tids og energi.

Underleverandører Varden har pratet med forteller at de over lengre tid har måttet purre på betalinger.

Fristen for å bli med på akkorden er lille julaften. Uansett om det løser seg eller ikke for Mynd, blir en haug av bedrifter med ansatte i Grenland sittende uten å få fullt ut betalt for jobben de har gjort.

Det gjør åpenbart de tøffe tidene enda tøffere for alle som er berørt.