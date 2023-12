Vi flyttet tilbake til Skien i 2010, i tide til å få med oss den første Mersmakopplevelsen. For meg er Mersmak noe jeg siden da har sett frem til, og den helgen hvor vi gjerne inviterer venner og familie utenbys fra til en felles kulinarisk opplevelse. Dette er dagene vi legger få eller ingen matplaner, men vi lar Mersmak overraske oss.

I 13 år har vi hatt matfestivalen Mersmak i Skien.

Fra 2024 kan denne være en saga blott, dersom Skien kommune kutter støtten til arrangementet.

Pengene som Skien kommune hittil har bidratt med hver tår, trengs andre steder, og de vil nå kutte støtten. Dager med fylte gater, eksotiske dufter fra Vest-Telemark til Eritrea, glade mennesker og kulinariske gleder vil ta slutt.

En matfestival gjør seg ikke selv. Matfestivalen varer i to dager, men forut for dette, har Mersmakgjengen jobbet i lang tid for så sy sammen arrangementet. Planlegging av hva som skal skje når og hvor, hvem som skal ha stand hvor, rigging, tilrettelegging av strøm, vann etc krever sine kloke hoder og arbeidsomme sjeler.

Frivillighet, mangfold og integrering er og en stor del av Mersmak. Om det er fra arrangør eller produsent sin side, så jobbes det i forkant, under og etter Mersmak, til alle døgnets tider. Det er pulserende, moro, hektisk og sikkert litt slitsomt for alle som står oppi det, men det er en grunn til at de kommer igjen, år etter år. Dette betyr MYE for arrangør, oss gjester, produsenter og ikke minst byen vår. Det setter Skien på kartet, og vi vet at folk kommer langveisfra for denne opplevelsen.

Mersmak er heller ikke bare en dag for oss besøkende. For småprodusenter er dette en viktig arene for markedsføring og salg av produktene sine – det er en arena for å knytte kontakter og skape samarbeid. Og ikke bare serveres det mat, men det kjøres kurs, det er konserter, aktiviteter for store og små – byen vår pulserer disse to dagene!

Nå står vi i fare for å miste Mersmak, og Skien by vil med det bli fattigere på så mange vis.