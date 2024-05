Snarere tvert imot. Det er høy terskel for å få plass på sykehjem i Skien. Beboere ved sykehjem i vår kommune har i all hovedsak mer enn en håndfull diagnoser, og mange har demens.

Nå mener en rykende fersk rapport gjort av Agenda Kaupang kommer med skarp kritikk av helse- og velferdstjenestene i Skien kommune – og mener blant annet at det bør være mulig å kutte 50 sykehjemsplasser i Skien.

Prosjektleder for Agenda Kaupang, Rune Holbæk, sa følgende på et åpent møte i bystyre denne uken:

«Dere må gjøre folk mindre avhengige av folk. Det er blitt en kultur for at sykehjem er en god løsning. Sykehjem er ikke bra, det er en nødløsning».

Ja, vi har en stor utfordring ved at eldreomsorgen mangler hender – og vi blir stadig flere eldre. Men løsningen kan ikke være å gjøre pleietrengende eldre mer selvstendige. For meg fremstår det som et helt urealistisk mål.

Flere pleiere jeg har snakket med i hjemmetjenesten uttrykker bekymring for at mange eldre bor for lenge hjemme. Aldri har jeg møtt noen som mener at vi sender for mange på sykehjem.

Hjemmetjenesten i Skien er allerede overarbeidet – de har høyt sykefravær og utstrakt bruk av vikarer. Deres arbeidshverdag blir neppe enklere om enda flere syke eldre skal klare seg hjemme.

Agenda Kaupangs rapport med analyser av helse og velferd i Skien kommune presenterte flere mulige sparegrep:

Det ble foreslått et årlig innsparingsmål på 100 millioner kroner for pleie- og omsorgstjenester i perioden 2024-2027 ved å utnytte teknologi og effektivisere tjenestene.

Prosjektlederen hevdet videre at kommunen lager «kaos» ved å bruke penger på unødvendige trygghetsalarmer og ved å ikke utnytte eiendommer tilstrekkelig.

«Mange bruker alarmen som dialogverktøy. Vi gir teknologi til folk som ikke trenger det».

Jeg tror neppe det er et utstrakt problem at ensomme eldre eller andre pleietrengende bruker trygghetsalarmen for å slå av en prat.

Som pårørende vet jeg at trygghetsalarmen gir både trygghet og hjelp som er helt nødvendig. Når kroppen svikter og du ikke klarer å reise deg opp igjen etter et fall – er det en enorm trygghet både for den eldre og pårørende å vite at hjelpen ikke er langt unna.

Som debattansvarlig i Varden forventet jeg at innboksen ville være full av leserinnlegg fra ansatte i helsevesenet, pårørende og helsepolitikere i dagene som fulgte bystyremøtet. Til min store overraskelse så har det vært helt stille.

Jeg har ingen løsning på hvilke besparelser det er mulig å gjennomføre og hva som er riktige prioriteringer i eldreomsorgen i Skien.

Men jeg etterlyser litt mer medmenneskelighet i måte vi snakker om eldre- og eldreomsorgen på – og ikke minst at de som er best kvalifisert til å mene noe om dette, også tør å ytre meningene sine i avisspaltene.