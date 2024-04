Jeg har JOD-tabletter på lager. Litt surrealistisk. Ikke at jeg tror at jeg får bruk for dem. Men tenk hvis jeg gjør det.

«Vi lever i en førkrigstid,» sa Polens statsminister, tidligere president i EU-rådet, Donald Tusk i mars. Førkrigstid altså. Ikke mellomkrigstid.

Jeg fortsatte å leve som før. I førkrigstid. Statsminister Jonas Gahr Støre har for øvrig sagt at det er lite sannsynlig at det blir krig.

Men tirsdag var det 9. april, og filminnspillingen om senkingen av «Blücher» starta på Oscarsborg festning. «Aldri mer 9. april,» sier noen.

Snart er de borte alle de som husker krigsutbruddet i 1940. Og da er det bare oss igjen. Vi som tar dagen som den kommer og ikke vet hva bomber er. Vi som ikke forstår hva å leve fra hånd til munn betyr. Vi som handler alt vi trenger i butikken hver dag, lar være å kjøpe produkter av den norske bonden og tror at vi kommer til å klare oss uansett hva som skjer.

Det trodde de i 1940 også, og da dyrka mange flere av oss maten selv.

Det var ikke sannsynlig at det skulle bryte ut krig i Norge i 1940. Selv om Hitler hadde okkupert flere land i Europa, ble vi tatt på senga. Og Birger Eriksen kan ikke forsinke et angrep hvis det blir krig igjen. Eller når det blir krig, som Tusk antyder. Hvem skal redde oss da? Og hva skjer hvis USA ikke vil hjelpe NATO?

Det er mye som har endra seg i Europa de siste to åra.

I januar ba den svenske forsvarssjefen alle svensker om å forberede seg på krig. Sverige er rett borti hogget. Akkurat som Russland. Som kriger for fullt i Ukraina og er sultne på mer makt.

Ledere i flere europeiske land gjorde som Sverige i januar; oppfordra befolkningen til å ta forholdsregler. Vår egen statsminister gikk for «veldig liten sannsynlighet» for krig. Som jo er betryggende.

Som det også var i 1940. Vi hadde det fredelig og rolig før krigen kom.

I februar sa «endelig» forsvarsminister Bjørn Arild Gram at Norge må være forberedt på at «konflikt kan bryte ut.» Han valgte et litt mer pedagogisk ord enn krig. Forbereder folk seg bedre da?

I februar skrev NRK at russiske barn får systematisk våpentrening i nabokommunen til Sør-Varanger.

«Helt surrealistisk,» sa ordfører Magnus Mæland da han fikk se bilder.

Surrealistisk som da et tysk krigsskip med over 1000 soldater kom seilende inn Oslofjorden i 1940?

I sammenheng med den store militærøvelsen Nordic Response i mars fikk finnmarkingene utdelt en brosjyre der de blant annet ble bedt om å melde ifra om mystiske kjøretøy, personer og fotografering nær militært område.

Surrealistisk kanskje. Men vi har jo alle hørt eller lest om mistenkelige ubåter, droner og spioner. I flere år.

«Aldri mer 9. april.»

Norge har så vidt begynt å ruste opp Forsvaret. Her hjemme har kriselageret gått ut på dato.

Vi var ikke forberedt våren 1940. Er vi forberedt nå? I morgen? Krigen herjer i Europa og Midtøsten mens vi spiser middag ute i vårsola. Men en diktator gir vel lyd fra seg før han kommer?

PS: Håper dette er en kommentar jeg kan le av om noen år, og at krig i Norge nettopp er: surrealistisk.