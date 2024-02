Et helt konkret eksempel på hva dette kan bety, ser vi nå på Finn.no. Der har det dukket opp et nytt buzzword:

«Meget tiltalende sveitservilla – Flott beliggende med gode solforhold – Utleie i garasje og underetg – Close to Google,» heter det i tittelen på én Finn-annonse for en bolig som er til salgs på Venstøp.

Tittelen i annonsen til et annet hus på Venstøp har fått ordet «Google» klistret inn. Uten annen kontekst.

«Boligen har vært utleid siste årene og egner seg meget godt som utleieobjekt midt i Skien sentrum – og selvfølgelig perfekt mtp på Google etableringen!» heter det i beskrivelsen av en leilighet i Skien sentrum.

På Jønnevall reklameres det med «Close to Google datacenter» for et hus som er til salgs. Noen husnummer unna kan man leie en «utrolig fin bolig nær Gromstul». Månedsleien er satt til 30.000 kroner for huset med fem soverom.

Et oppslag Leiemarkedsundersøkelsen i Statistisk sentralbyrås statistikkbank viser at månedsleien for en «5-roms eller flere» på 160 kvadratmeter på i Oslo vest ligger på 26.500 kroner. I Kristiansand er samme pris 17.000 kroner. I Stavanger er det 18.600.

Sånn sett er det et interessant prisforlangende på rurale (men svært så idylliske Jønnevall) i Skien.

På Venstøp averteres det som ser ut som en sokkelleilighet eller hybel på 50 kvadratmeter til 15.000 kroner. Flunkende ny og strøken, men jeg hadde blitt overrasket om det hadde vært mulig å kreve det samme for ett år siden. Uten at jeg vet om det er mulig å forlange det nå.

En annen utleier, som ikke engang har spesifisert adressen, reklamerer med «Rom til leie nær Google» til den nette sum av 35.000 kroner i måneden. Det skal være tale om en møblert leilighet på 160 kvadratmeter og seks soverom.

Skjermdumper av boligannonser som ligger ute nå. Foto: Google

Til og med på Cocheplassen i Bamble, som begynner å dra seg mot tre kvarters kjøring unna Gromstul, lokkes det med Google i Finn-annonsen.

– Det kommer til å bli stort. Vi har aldri sett et like stort behov her i Grenland som det som kommer nå. Det ble sagt at om man har en ungdom hjemme nå som kunne tenke seg ut på utleiemarkedet til sommeren, kom han nok til å bo hjemme til høsten også på grunn av man nå møter et internasjonal sug etter boliger og stor betalingsvilje. Vi har ikke hatt tradisjoner for utleie til industrien i Grenland, det får vi nå, sa eiendomsmegler Torgeir Halsen til Varden forleden.

Han oppfordret folk i distriktet til å ikke bruke årets feriepenger på ferie:

– Bruk de heller på å innrede en kjeller eller et loft til utleie, var Halsens klare råd.

Selv kjøpte jeg et hus i Skien (med utleiedel) for to uker siden. Uten at det hadde noe som helst med Google å gjøre, for jeg har vært på utkikk en stund, men timingen oppleves ikke som halvgal. Huset jeg har leid i noen måneder er for øvrig lagt ut med en månedsleie som er mer enn 20 prosent høyere enn hva jeg har betalt.

Prisveksten i leiemarkedet i Skien synes å bli ganske bratt, og det kan fort bli brattere. Dagen før Google kringkastet sin beslutning om å bygge, var det fullstappet møte i Grenland næringsforening. Der fortalte Morten Feen i Beerenberg at de har behov for å huse 130–140 folk hver dag. I forrige uke hadde vi i Varden besøk av to kollegaer fra Sørlandet. De var ikke et eneste hotellrom å oppdrive, så det ble privat innlosjering hjemme hos meg.

Aldri før har Thon Hotell Høyers hatt en bedre januar enn i år, ble jeg fortalt av hotellsjef Ulla Sneltvedt da jeg var innom tidligere i uka.

Når jeg gjør et raskt søk på rom på Comfort-hotellet på Kammerherreløkka i Porsgrunn, med overnatting fra 27. februar til dagen etter, avkreves jeg for 2929 kroner hvis jeg betaler nå. Hvis jeg vil betale ved ankomst på hotellet, er prisen 3149 kroner.

Til sammenligning: Hvis man bestiller et rom på Comfort Hotel Xpress Central Station, som er et litt enklere hotell og uten frokost, kloss ved Oslo S, er prisen 976 kroner. Quality Hotel Fredrikstad skal ha 1623 kroner for den samme natta.

Et rom på Britannia i Trondheim, som er noe av det fjongeste vi har her i landet, koster 3276 kroner for samme natt.

Det kan være tilfeldig utslag og det er ikke tvil om at Porsgrunn er en langt flottere by enn Oslo, men når den samme hotellkjeden kan ta tregangeren for to så like tjenester, er det et tegn på noe.

Revisjonsstans i industrien, bygging av karbonfangstanlegg og høy aktivitet i industrien er antakelig bedre forklaringsmodeller enn Google-utbyggingen akkurat nå, men dette kommer antakelig til å flaske seg solid til etter hvert. Google anslår selv at det vil skapes over 4000 arbeidsplasser under byggingen som følge av investeringen på 600 millioner euro – altså nær sju milliarder kroner.

– Jeg tror vi har 15–20 år framover hvor Google bygger ut på Gromstul. Det gir også mye annen aktivitet. Den dagen alt står ferdig, slik vi håper, vil vi se noe som er arealmessig større enn det vi i dag har på Herøya, sier tidligere ordfører Hedda Foss Five (Ap) i et ferskt intervju med Varden.

Det kan være at hun har rett. Google skal i første byggetrinn bruke 80 MW strøm fra mai 2026. De har fått tildelt 240 MW, men ønsker 840 MW. Det vil tilsvare 5 prosent av landets strømforbruk.

Utbyggingen som nå starter, legger beslag på omtrent en sjettedel av tomta Google har kjøpt og under en tiendedel av strømmen de ønsker seg.

Ja, det er problematiske sider ved Google-satsingen. Naturområder går med. Strømprisen går antakelig opp i hele regionen. Blant annet.

Men det er ikke tvil om at ringvirkningene kan bli enorme, selv om antallet arbeidsplasser på selve datasenteret er relativt begrenset i den store sammenhengen. Og disse ringvirkningene er langt større enn at noen forsøker å gjøre ei kule i bolig- og utleiemarkedet.

God helg, Telemark!