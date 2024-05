Å fornekte det alle ser, er bare dumt. Odd spiller som et nedrykkslag og bør umiddelbart ta det innover seg. Det nytter ikke å stå i mikssonen etter kampene og snakke om utvikling, skader eller at de mirakuløst fikk tre bortepoeng både i Sarpsborg og Molde. De poengene er allerede spist opp av den elendige hjemmeformen.

For to poeng etter en tredjedel av hjemmekampene (5), er et dårlig omen. Det oser nemlig nedrykk av slikt. En tommelfingerregel, om vi kan si det om tabellplassering, er at 30 poeng er noe man minst bør ha for å være på trygg grunn. Etter ni kamper er de nummer tolv, to poeng fra direkte nedrykk. Der kan de være etter bortekampen mot KFUM Oslo 2. pinsedag.

Normal statistikk tilsier at det er på hjemmebane du må hente flest av poengene, rundt 20 av de 30. Med ti hjemmekamper igjen skal Odd ha et poengsnitt på 1,8 per kamp. Det vil si at de for eksempel bør vinne fem av de siste ti, mens tre må være uavgjort. Helt ærlig, akkurat nå tror jeg ikke noe som helst på det.

Odd hadde selvfølgelig utur da Torgeir Børven, i målform, ble skadet på treningen skjærtorsdag. Eller kanskje det var udyktighet? Utfallet er uansett det samme. Angrepsleddet per i dag er en mild katastrofe. Odd har scoret i én av de siste fem eliteseriekampene. Det er selvfølgelig ikke de tre på topp som har hele ansvaret, men en stor del bæres naturligvis av angrepet, akkurat som forsvaret og keeper får svi ved baklengsmål.

Bakover er det også bekmørkt. 15 baklengsmål så langt i mai-måned, inkludert NM, er fasiten. Og det kan blir mer, for 2. pinsedag venter KFUNM borte, mens Lillestrøm kommer til Skien 26. mai. Akkurat nå ser det ut som om betydningen av Steffen Hagen og Solo Owusu er enorm. Kanskje ingen overraskelse, men den er i alle fall større enn man skulle tro. Det tvinger seg fram spørsmål om denne spillerstallen passer til 4-3-3-formasjonen. Kanskje 3-5-2 er riktigere, rett og slett for å ha bedre balanse og trygge mer bakover?

Det som er helt sikkert, er at Kenneth Dokken må finne på noe lurt før sterke spørsmål vik komme. Det var 6.325 tilskuere på Skagerak Arena dagen før nasjonaldagen. I eliteseriesammenheng er det lite. I Odd-sammenheng mye. Men alle de kommer definitivt ikke tilbake om det ikke blir seire på Skagerak Arena. Den bitte lille trøsten i dag er at det kan snu fort i fotball!

Nå spørs det hvordan mottakelsen blir i borgertoget!