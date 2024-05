Da Varden samlet Odin Adelsten Bohmann (Ap), Marius Roheim Aarvold (H) og Trond Ballestad (Sp) – som var tre av de heteste ordførerkandidatene – før valget, var de samstemte om hvilken sak som var viktigst å gyve løs på etter valget:

– Familiefattigdom, svarte alle tre.

«Det er ikke annet en rystende å lese om og møte de menneskene som hver eneste dag kjemper for å få endene til å møtes. Med høye strømkostnadene og matvarepriser er det mange som må snu på krona. Når vi også må lese den dystre statistikken over hvor mange barn som lever i vedvarende lavinntekt i kommunen blir det en ekstra tung dimensjon,» skrev Roheim Aarvold i et leserinnlegg i Varden i november 2022.

Han skrev at det var nødvendig med «en helhetlig ny politikk som griper fatt i roten til problemet» og at «for skal vi gjøre noe for de barna som lever i fattige familier, må vi se på hva som er årsaken til at familien er fattig».

Det er lett å være enig i dette.

– Vi er i full gang med å endre kurs etter at Arbeiderpartiet har styrt Skien i 12 år, men å få familier ut av fattigdom er ikke gjort i en håndvending når pilene har pekt feil vei altfor lenge. Vi jobber med å inkludere flere i arbeidslivet, skape nye arbeidsplasser og hindre konsekvensene av familiefattigdom for barna, sier Roheim Aarvold nå – etter åtte måneder ved makta, før han viser til hvilke konkrete grep de har gjort:

– Vi har satt av to millioner til å ansette ungdomsloser. Dette er to-tre ansatte som skal følge opp ungdom og blant annet hjelpe dem med å fullføre videregående opplæring. Ungdomslosene er det mest konkrete tiltaket vi har innført i arbeidet med familiefattigdom.

– Vi reduserte eiendomsskatten med 25 millioner. Det utgjør 1000 kroner for hver husholdning i året.

– Vi har satt av flere millioner til fritidskortet og kontingentkassa, som først og fremst er for å bøte på situasjonen for de som allerede lever i vedvarende lavinntekt.

Ungdomslosene er utvilsomt et godt tiltak. Fritidskortet er noe omdiskutert, men det er en god idé å ha ordninger som gjør at alle kan være med på fritidsaktiviteter.

Men treffer dette? Hva kan man egentlig gjøre. Min opplevelse er at mange politikere blir litt uklare når de utfordres på hva de kan gjøre for å bekjempe familiefattigdom.

Og det virker som om Skiens ordfører trenger litt hjelp, for det han serverer, er temmelig tynt.

Det er heldigvis hjelp å få.

Den såkalte samarbeidsstrategien, som ble utarbeidet av den forrige regjeringen (altså Roheim Aarvolds egen regjering), har en lang rekke tiltak – der ganske mange er konkrete. Ikke alle er noe kommunen kan gjøre noe med og noen er ikke helt til å forstå uten kontekst, men ta en titt på denne (nokså lange) lista:

Øke barnetrygden Øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon Utvide programmet Familie for første gang til flere byer og kommuner Gratis samlivskurs til alle førstegangsforeldre Oppfordre frivilligheten til å etablere fadderordninger for foreldre med flyktning- eller innvandrerbakgrunn Styrke den økonomiske rådgivningen i arbeids- og velferdsforvaltningen Revisjon av gjeldsordningsloven Ny strategi om mål, virkemidler og roller i den boligsosiale politikken Boligeie for vanskeligstilte barnefamilier Bostøtte – satsing på barnefamilier Områdesatsing Redusere økonomiske hindre for bruk av barnehage Redusere økonomiske hindre for bruk av skolefritidsordningen/aktivitetsskolen Styrke tidlig innsats i barnehage og skole for å sikre et godt og helhetlig tilbud til alle barn Styrke minoritetsspråklige barns muligheter til å lære norsk før skolestart Gi barn i asylmottak bedre mulighet til å få gå i barnehage Gi et bedre tilbud til nyankomne elever Redusere frafall i videregående opplæring Følge opp gratisprinsippet for grunnskole og videregående opplæring Videreføre og utvide prøveprosjekt med nasjonal fritidskortordning fra 6 til fylte 18 år Styrke og videreutvikle Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Implementering av Fritidserklæringen lokalt Tilskudd til lokale lag og foreninger Tilskuddsordning for inkludering i idrettslag Tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet Aktivitetsstøtten Herreløs arv Friluftstiltak til barn og unge Forskning om barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter Folkebibliotek – tiltak for å nå nye brukergrupper Helsefremmende og forebyggende arbeid mot barn og unge – et fortsatt fokus på helsestasjons- og skolehelsetjenesten Følge opp opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Tverrsektorielt folkehelsearbeid for å redusere sosial ulikhet i helse Helsesatsingen (bedre helsehjelp for barn i barnevernet) Bruk av helsetjenester og tilgang på helseinformasjon Bedre overgang til voksenlivet for levekårsutsatt ungdom fra 16–24 år Økt rekruttering av ungdom med lavinntektsbakgrunn til sivile og politiske organisasjoner Styrke kommunale tjenesters kompetanse om ungdomsmedvirkning Evaluering av LNUs tilskuddsordning Mangfold og inkludering Delta i EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+ i 2021–2027 Følge opp tilskuddsordning for oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Utredning av fritidsklubber og ungdomshus Fortsatt innføring av foreldreveiledningsprogrammet ICDP for ungdomsforeldre Utvidelse av ettervern for barnevernsbarn Mentorordninger for ungdom i risikosituasjoner Ungdomsinnsatsen i NAV Tilskudd til arbeidsgivere som tilbyr sommerjobb til ungdom Stortingsmelding om utenforskap og inkludering i arbeids- og samfunnsliv Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere Plikt til å delta i norskopplæring for mottakere av økonomisk sosialhjelp Endringer i kvalifiseringsprogrammet Bedre oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger Inkluderingsdugnaden Oppfølging av tiltak i integreringsstrategien Ny samfunnsøkonomisk analyse av kostnadene ved å falle utenfor Forskningsprosjekt om programmet Familie for første gang i Norge Mer kunnskap om oppvekst i lavinntekt og hva som faktisk hjelper Følgeforskning av prøveprosjekt med nasjonal fritidskortordning Vurdere å videreutvikle fattigdomsmål Videreutvikle samarbeidet med frivillighet, næringsliv og sosiale entreprenører Mer helhetlig hjelp til barn og familier Oppfordre kommunene til å utarbeide helhetlige handlingsplaner om barn og unges oppvekst, som også inkluderer tiltak mot fattigdom Sammenslåing og forenkling av tilskuddsordninger for å inkludere barn og ungdom Vurdere å videreutvikle veiledningsverktøy om barnefattigdomsarbeid rettet mot kommuner, frivillighet, næringsliv og sosiale entreprenører Vurdere hvordan tjenester som møter familier, barn og unge kan få bedre kunnskap om lavinntektsproblemer og fattigdom Tilskudd til sosialt entreprenørskap

Hvor mange av disse tiltakene kan en kommune gjøre – og hvor mange har Skien kommune gjort?

Hjelper det å redusere eiendomsskatten, som Roheim Aarvold peker på? Jeg lastet Solberg-regjeringens strategi inn i ChatGPT og spurte om eiendomsskatt nevnes. Dette ble svaret:

«Eiendomsskatt nevnes ikke i strategien mot barnefattigdom som er presentert i dokumentet. Strategien fokuserer på tiltak knyttet til blant annet økonomisk støtte, boligpolitikk, barnehage og skole, fritidsaktiviteter, helse og inkludering, men eiendomsskatt er ikke blant de nevnte tiltakene.»

Det er kanskje ikke så rart: Forskere fra SSB har, i en fersk rapport om måling av barnefattigdom, pekt på at «fattige barn er overrepresentert blant barnefamilier som leier bolig» og at «dette skyldes at mange av leietakerfamiliene har lav inntekt etter skatt, noe som gjør det vanskelig å finansiere et boligkjøp».

Folk som leier bolig betaler ikke eiendomsskatt, ganske enkelt, men det kan jo være at dette er annerledes i Skien enn andre steder.

Men det som er helt sikkert, er at familiefattigdommen i Skien er annerledes her.

Den er høyere.

Og byens politiske ledelse imponerer ikke i arbeidet med det de selv definerte som den viktigste saken.

God helg, Telemark!