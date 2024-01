Varden har publisert en lang rekke saker om smellen, konsekvensene og ulike forhold som knytter seg til trøbbelet Mynd står i.

I 2010 hadde Mynd Entreprenør AS en omsetning på 300.000 kroner. I 2015 var den vokst til 17,5 millioner kroner. Så skjer det noe: I 2019 var den 82,8 millioner kroner, før omsetningen bykser til 174 millioner kroner i 2020 og 338 millioner i 2022.

For et entreprenørselskap er det ikke astronomiske summer, men vi snakker om en ikke helt ubetydelig aktør i det lokale markedet.

For ordens skyld: Det var først i 2017 selskapet tok navnet Mynd. Fram til da var navnet Kollane & Rosbach Bygg AS.

Vi vet mye om hvordan sakene vi publiserer i Varden leses. Ikke bare om hvor mange som leser sakene, men også hvor mye av dem som leses. Generelt kan man si at artikler om det som skjer i Telemark av hendelser, er noe som interesserer mange. Det er ganske selvsagt og opplagt.

Saker om det lokale næringslivet er imidlertid enda mer interessant for Vardens lesere. Og bare så det er sagt: Saker med positivt fortegn er utvilsomt noe som opptar leserne. Jeg hører ofte at vi i mediene «er bare opptatt av det negative». Det er et problem hvis eller når det er oppfatningen, for både vi og leserne koser oss med gode nyheter.

Sakene om at Plantehallen skal opprette butikk i Porsgrunn, at en superforvalter kjøpte Arkaden i Skien og at Europris etablerer seg på Langrønningen i Bamble er tre enkle eksempler på saker som skaper stor interesse. Nær sagt alle saker som forteller om nye arbeidsplasser får folk til å lese med store øyne.

En av mine personlige favoritter fra de siste månedene, i den grad jeg kan ha det når det gjelder sakene vi lager, er artikkelen om Telemark Entreprenørservice, som gjør det så bra at 28 ansatte kunne ta med seg følge på langweekendtur for å feire seg selv. Jeg kan avsløre såpass at leserne er nokså enige med meg. Dette er godt stoff!

Så skal det også sies det er også svært stor interesse for å lese om det som ikke fungerer så bra også. Selskaper som går konkurs, butikker som stenger dørene og virksomheter som legger inn årene eller flytter, for eksempel.

Man kan tidvis bli forundret over hvor interessant dette er for folk, men svaret er antakelig ikke så mye mer komplisert enn dette: En nyhet er noe som forteller om noe som avviker fra normalen. Det er ikke en nyhet at en brillebutikk på Herkules holder åpent, men når den ikke skal gjøre det lenger, er det en nyhet.

Det som imidlertid er helt påfallende, er hvor stor interessen er for krisen i Mynd. Sakene vi har laget om denne, overgår interessen for nesten alt annet – og i en del tilfeller med god margin også.

Hvorfor det? Hva er det med denne saken – eller selskapet – som er så spesielt?

Objektive fakta tilsier at pluss/minus 40 ansatte i Mynd og 250 ulike selskaper, som igjen har svært mange ansatte, borger for høy interesse – fordi saken angår mange; det er simpelthen mange mennesker som berøres.

Men det kan ikke være hele forklaringa, og jeg tror dette er sentralt: Det skal godt gjøres å snakke med folk i eller om det lokale næringslivet uten å høre at noen mener ganske mye om Recreate/R8 og Mynd.

Hovedvekten er helt klart på det første, men det er ikke tvil om at Mynd kretser rundt i det samme universet og omtales og snakkes om i samme åndedrag. Riktig eller rettferdig? Uvisst, men like fullt manges klare oppfatning.

Og ja: Vardens journalistikk om Recreate har også svært høy interesse.

Recreate og Mynd har, historisk sett, hatt en del business sammen og Emil Eriksrød og Mynd-eier Espen Andersen er venner og en del av det samme nettverket. Å si at denne kretsen har gjort seg bemerket med en viss tilstedeværelse i Skien, er ikke å overdrive. En del vil karakterisere sigarføringen som nokså høy.

Det er ikke noe ny oppfinnelse at de som stikker seg fram blir omtalt på ymse vis og ikke i bare positive ordelag.

På den annen side er det mange som oppriktig heier. På folk som ikke bare står på, men som utfordrer etablerte strukturer, tør å være annerledes og nettopp tør stikke seg fram.

Samtidig er det ikke til å komme fra at det har vært mye snakk om Recreates forretningsmodell. Om hvor store verdiene har vært, om gjelda har vært på et bærekraftig nivå og – i det store og hele – om denne måten å drive butikk på har vært bærekraftig. Visst er det tøffe tider i eiendomsmarkedet, men børsen har svart et høyt og tydelig «nei» til det siste:

Da Recreate gikk på børs i juni 2021 til en pris på 38 kroner per aksje var børsverdien 828 millioner kroner. Før jul var aksjen priset til én krone. Fredag ble den riktignok omsatt for 1,75 kroner, men fallet er spektakulært og har gitt vann på mølla for alle som har sagt «hva var det jeg sa?».

Børs-kursen til Recreate ASA har ikke noe med Mynd å gjøre og man skal være forsiktig med å sammenlikne de to selskapenes forretningsmodell, men dette er et slags likhetstrekk:

Recreate har svært mye gjeld (gjeldsgrad på over 90 prosent, ifølge Finansavisen) og er høyt gearet. Mynd Entreprenør skyldte 17. desember 88,4 millioner kroner til 250 kreditorer og satt datoen som fristdato for en frivillig akkord. 250 kreditorer er mange. Og gjelda er høy.

Samtidig må det være lov å stille seg undrende til det Mynd-eier Espen Andersen sa til Varden den 18. desember:

– Det var først for omtrent én uke siden jeg ble klar over det fulle alvor i situasjonen.

Det kan godt hende at det var riktig, men det ville være rart om han først ante ugler i mosen så seint. Og det ser ikke bare så kolossalt dumt ut å spise og drikke på andres regning for 65.000 kroner når selskapet er i krise, men det er grunn til å spørre om de har drevet for kreditors regning eller noe som ligner på det.

Det bør man selvsagt ikke gjøre. For å si det forsiktig.

Og det blir snakk. Mildt sagt.

Personlig kjenner jeg Espen Andersen som en svært hyggelig, skikkelig og hardtarbeidende kar som vil få til noe. Og jeg opplever det som sørgelig at situasjonen er som den er.

At det går dårlig med Mynd (og/eller Recreate) tjener ingen. Snarere tvert imot. Derfor håper jeg de lykkes med å løse situasjonen.

Det er også en sak det vil være enorm interesse for å lese, kan jeg spå med høy grad av presisjon.

God helg, Telemark!