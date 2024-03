Jeg liker å ta toget. Kan jeg ta toget i stedet for å kjøre, gjør jeg heller det.

«Takk for at du reiser miljøvennlig. Hver tur teller», står det på setene i toget.

Vi får stadig høre at det er kollektivt som gjelder. Men det gjenspeiler seg ikke i prisene som kreves.

For mens det er gunstig å ta bussen i Grenland, er det svindyrt å ta toget.

Dersom du planlegger godt kan billettene bli billigere, men det er ikke alltid det lar seg gjøre. Sist jeg var på Gardermoen, var jeg ikke sikker på akkurat når jeg kom meg til togstasjonen.

Da kostet billetten hjem til Skien 592 kroner.

Galskap!

Tur-retur innover mot hovedstaden koster gjerne opp mot tusenlappen.

Dersom en liten familie fra Grenland kunne tenkt seg en tur til Oslo, blir regnestykket veldig enkelt veldig raskt.

Da er det enklere og billigere å ta bilen.

Jeg liker ofte å stikke på Bølgen kino i Larvik, hvor de har et ganske godt filmtilbud. Sist tenkte jeg at jeg kunne ta toget. Det tar jo knapt 20 minutter fra Skien.

Hvor mye koster svippturen ifølge Vy-appen? 139 kroner. Én vei.

Spinnvilt!

Nylig kunne Vy melde om at flere og flere bruker toget.

Bare på strekninga RE11 Skien - Eidsvoll økte antall reisende med 17 prosent i fjor.

– Hver tur teller, og jeg er utrolig glad for å se at så mange velger toget når de skal reise i jobb-, ferie- og fritidssammenheng. At omtrent alle linjer på Østlandet, både lokaltog og regiontog, vokser og er så godt som tilbake på nivået vi var på før pandemien, betyr at folk verdsetter å reise effektivt og miljøvennlig. Tusen takk til alle dere som tok toget i 2023, sier Vys togsjef, Erik Røhne.

Fine ord, men de store satsingene på tog blir det ikke noe av. I statsbudsjettet for 2024 er det kun satt av 32 milliarder kroner til jernbaneformål.

Samtidig kan vi i disse dager lese at regjeringen ikke prioriterer Vestfoldbanen.

Triste greier.

Hva skjer med visjonene om å bygge landet? Alt fra små til store infrastrukturprosjekt. Hvorfor har vi ikke fått på plass bybanen i Grenland? Hvorfor har vi ikke kommet i gang med Nord-Norgebanen?

For å få færre til å kjøre bil er utelukkende positivt. Færre biler på veien fører til mindre utslipp, færre ulykker, mindre slitasje på veiene, noe som kan føre til lavere vedlikeholdsbudsjett... og det er bedre for folkehelsa.

Mener myndighetene noe med at vi skal bruke mer kollektivt – mener de faktisk noe med det – må det prioriteres.

Folk handler jo oftest etter insentiver. Legger man til rette for bilkjøring, slik som vi gjør i dag, så kommer folk flest til å velge det.

Hvis det er så viktig å reise miljøvennlig, gir det ingen mening at det skal være så dyrt.