Det var mye møtevirksomhet i fylkets kommuner søndag ettermiddag. Burde skolene holde stengt mandag? Noen kommuner endte på ja, andre på nei.

Men hvordan kan egentlig kommuner tolke vær og føre så forskjellig? Og i tillegg i så lang tid i forveien før vi vet om hålke eller oversvømmelse virkelig blir et problem? Ulv, ulv. Eller føre-var? Denne gang i ordets rette forstand.

Værvarslere har tatt feil før. Selv om det er overveiende sannsynlig at det kan bli trøblete på veiene mandag. I alle fall noen steder.

Men jeg lurer på; betyr «ekstremt glatt» og «fare for oversvømmelse» noe annet i Nome enn i Midt-Telemark? Noe annet i Bamble enn i Kragerø?

Det kan virke som om sjåfører i én kommune anses for å være utrolig gode, mens de i en annen kommune anses for å være helt ubrukelige. Alle over en kam. Enten eller.

Myke trafikanter, som unge elever, anses for å være helt trygge på glatta eller i flom i en kommune, mens de i en annen kommune er for skjøre til å kunne sendes ut.

Det mest oppsiktsvekkende er likevel at elever i noen kommuner kan velge om de vil komme på skolen. Det blir ikke ført fravær, og det blir ikke tilbudt digital undervisning. Vanskelig beslutning for en ungdomsskoleelev. «Best å bli hjemme i dag? Jeg velger ja.»

Lærerne bør imidlertid komme seg til skolen uansett kjøreforhold. Fjær i hatten til de beste sjåførene i fylket: lærerne. Eventuelt et «lykke til på veien» når hjemmekontor er anbefalingen for veldig mange andre.

Og når kommuner velger å tilby de eldste skoleelevene hjemmeundervisning, og de yngste må møte på skolen, så må jo det også bety at de yngste (i noen kommuner) er mye flinkere til å gå i all slags vær. Og ikke minst; at de er best til å håndtere uforutsette situasjoner, som for eksempel biler som sklir på glatta.

Det er ikke forskjell på vær og føre i Skien og Porsgrunn mandag. Og sannsynligvis blir det også fint vær, i alle fall utover dagen.

Fylkeskommunen tok ett valg for alle sine skoler, kommunene tok mange forskjellige.

Hvem ler sist og best? Garantert noen elever hjemme i sofaen i alle fall.