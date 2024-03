For når ble det sånn at vanlige brødskiver med leverpostei, ost eller skinke ikke lenger er godt nok?

I helgen ble det nok en gang satt fyr på matpakkedebatten, da en mamma fra Porsgrunn publiserte flere bilder av datterens sjokoladefylte matpakke i Facebook-gruppen «Matpakkemamma !!».

Gruppen har nesten 70.000 følgere, og her deles det matpakketips i hopetall hver eneste dag.

Christina Rosenberg-Slot sendte med datteren brødskiver med sjokoladepålegg, hjemmelaget focaccia, nøtter og en Kinder Milk-Slice.

Det fikk kommentarfeltet til å se rødt. Hun ble blant annet beskyldt for omsorgssvikt – og til slutt måtte kommentarfeltet stenges.

«All ære til de som får ungene sine til å bare spise frukt og grønt, men alle har ulike behov og dette er det som funker for mitt barn», uttalte Rosenberg-Slot til VG.

Problemet er bare det at innholdet i matpakken ikke er hemmelig. Forskning gjort ved Universitet i Agder viser at barna følger med på hva de andre barna i klassen spiser. Og at sannsynligheten for at de spiser sunt øker dersom de andre i klassen også har sunne matpakker.

Så når noen elever i en klasse får med seg søtsaker i matboksen, sprer ordet seg fort. Og vi er mange foreldre som ikke har lyst til å servere barna våre sjokolade til lunsj.

Dette har vært en utfordring ved skoler i Grenland. Og det er ikke bare foreldrene som får spørsmål om kjipe matpakker, det er også lærerne. Varden er kjent med at temaet har blitt tatt opp på foreldremøter og i skriv hjem til foreldre.

At det finnes Facebook-grupper som skal inspirere til sunne og gode matpakker er flott. Men problemet er at den massive eksponeringen for perfekt danderte matbokser, fylt til randen med den lekreste hjemmebakst, hjerteformede frukt- og grønnsaksbiter, nøtter, smoothie og yoghurt – gjør at de som av ulike grunner «bare» sender med vanlige skiver føler seg utilstrekkelige.

Slike grupper og inspirasjonskontoer, i kombinasjon med utallige råd fra kostholdseksperter og mammapoliti, er med på å skape en matpakkeskam. Som jeg tror både foreldre og elever kan kjenne på.

Jeg slår et slag for helt vanlige skiver, med helt vanlig pålegg og en frukt. Det viktigste er ikke at matpakke er bildevennlig, men at den er god og sunn.

Så er det et viktig å understreke at den største utfordringen når det gjelder matpakker på skoler i Grenland, ikke er hvorvidt den inneholder søtsaker eller ikke. Det er at mange ikke har med seg niste i det hele tatt. Og de dystre tallene har økt under dyrtiden.

Så neste gang du vurderer å sende med ungen sjokolade, kake eller en nøysomt dandert nistepakke full av alskens fristelser – så kan du tenke på eleven som sitter på pulten ved siden av uten niste. Og som bruker friminuttet på å snike seg inn på lærerværelset for å få et knekkebrød med syltetøy.