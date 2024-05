Porsgrunn kommune har denne våren fått seg en helt ny app, som til og med er i farger. Dette er en parkeringsapp, som må startes ved hver parkering i Porsgrunn sentrum, selv om du bare har tenkt å stå der i den første timen som er gratis. (Det finnes alternative apper, men vi holder oss til den kommunale).

Mandag morgen parkerer jeg bilen min på Friisebrygga, på vei inn til tannlegebesøk. Det skumle med tannlegebesøk, er at en aldri kan være trygg på hvor lang tid det kan ta.

Refundert: Opprinnlig var prisen på denne parkeringen 298 kroner.

Mandagens besøk var derimot av det korte slaget, og jeg var tilbake i bilen etter 28 minutter. Men det er da feilen skjer - i en rus av lettelse, i behovet for å svare på et par telefoner og generell tankeløshet eller feil på app eller min trykkeiver.

Uansett grunn, klarer jeg ikke å avslutte parkeringen inne på Friisebrygga. En parkering som i utgangspunktet var ferdig i løpet av gratisperioden.

Prisene på Friisebrygga er gratis første timen. 10 kroner den andre timen, 30 kroner den neste og 50 kroner timen i fortsettelsen. Fram til klokken 17.00.

Rett før tannpussen klokken 23.51 plinget det inn en melding på mobilen min fra Porsgrunn kommune. De kunne vennligst informere meg om at den registrerte parkeringen min på Friisbrygga nå var på vei til å gå ut.

Taksameteret var da kommet opp i 298 kroner.

Jeg skal innrømme at jeg ikke hadde de største forhåpningene da jeg sendte e-post til Porsgrunn kommune. Det er ytterst sjelden det som oppleves som brukerfeil blir korrigert, er min erfaring.

Jeg har likevel to argument overfor Porsgrunn kommune. Det er ikke intensjonen bak parkeringsgebyrene at noen skal betale 298 kroner for 28 minutter parkering. Jeg mener det også burde være teknisk mulig å opprette en automatisk påminnelse hver påbegynt time, som sikrer at ingen blir 300 kroner for sent ute med å stanse appen.

Så skal jeg hedre Bydrift i Porsgrunn kommune, som virkelig ga meg en fin og hyggelig ettermiddag tirsdag.

Porsgrunn kommune valgte å refundere parkeringsavgiften min. Kudos!

I tillegg fikk jeg med et råd, som jeg vil dele med alle som har lest seg helt ned hit.

Istedenfor å beholde løpende parkering fram til midnatt, sett parkeringen på maks to timer. Da vil appen sende varsel om at parkeringen er på vei til å gå ut, og du kan forlenge den i appen ved behov – men sett ikke mobilen på lydløst eller i flymodus, tenker jeg.