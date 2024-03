Det han ikke husket å ha skrevet, var blant annet at «vi betaler alle prisen» og at «gutter mislykkes over hele linjen», fordi «skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori» som er «skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis».

Han skrev at «feminismen har vunnet» og «vi menn er ingenting, vi betyr ingenting».

Det var en solid tirade om kvinner. Men ikke bare det. Samme natt kom han med knallharde utfall mot islam og arabere i en debatt han selv satte i gang. Utgangspunktet var hans innlegg der han proklamerte «All støtte Israel». Ifølge Dagbladet var det en som skrev «Med Israel for folkemord. Psykopater» – som jeg antar er et forsøk på en vri på Med Israel for fred.

Per-Willy Amundsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da svarte Amundsen slik:

«Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra et annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper.»

– For å si det sånn, det som skjedde på den siden var totalt sammenbrudd i veldig harde ytringer. Det gjenspeiler et debattklima som er helt absurd, sa Amundsen til Dagbladet på formiddagen 8. mars.

Han slettet kommentarer og ga uttrykk for at han ikke angret, men sa at «jeg ser at det ikke er produktivt. Det hender også at stortingsrepresentanter blir forbanna, og svarer tilbake med samme mynt».

Det som er litt pussig, er at Amundsen, tilsynelatende senere på dagen, hadde en annen forklaring enn at det bare var «sammenbrudd i veldig harde ytringer», for da Dagbladet spurte «Hva var det egentlig som skjedde hjemme hos deg i natt», svarte han slik:

– Det ble for mange whisky, det er det som er sannheten. Nå skal jeg begynne å høre på kona, og legge meg når det blir kvelden.

Dette er utvilsomt veldig interessant. Ikke at han skal høre på kona Gry-Anette (fra Nome), men at Per-Willy Amundsen tilsynelatende har en helt unik evne til å beholde evnen til å formulere seg prikkfritt skriftlig selv om han har drukket så mye whisky at han ikke husker at hva han skrev.

For det skal sies at Amundsens tekster hadde et – norskfaglig – imponerende høyt nivå, til tross for at de var skrevet i de sene nattetimer og, ifølge ham selv, under det som må ha vært betydelig påvirkning.

«Det har gått et par døgn, men ennå vet vi ikke hvilken whisky det er som får deg til å bli rasist og kvinnehater og sletter ut korttidsminnet, men ikke påvirker ortografi og tegnsetting,» påpekte tidligere Stavanger Aftenblad-redaktør Sven Egil Omdal nokså lakonisk på X.

Jeg ville kanskje ikke brukt akkurat de ordene, som Erna Solberg pleide å si, men det er imponerende å se hvor god Amundsen er til å beholde formidlingsevnen når inntaket blir så stort at det går ut over hukommelsen.

Det er heldigvis sjelden jeg kommer i skade for å konsumere så mye at jeg sliter med erindringene fra natta før, men én ting kan jeg være ganske klar på:

Min tegnsetting og rettskriving er gjenstand for betydelig svekkelse etter inntak av alkohol. Som med alt annet i påvirket tilstand.

Men én ting skal Amundsen ha: Han har jo helt rett i at debattklimaet er absurd.

Tenk om tidligere justisministere og de som skal vedta landets lover hadde bidratt til å bedre debattklimaet – og ikke være en del av problemet.

Sånn sett hadde vært en fordel om han hadde hørt på seg selv også, og ikke bare kona.

God helg, Telemark!