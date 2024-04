Det er en kvinnetung politiske ledelse i Porsgrunn. Men ordfører Janicke Andreassen (Ap) og varaordfører Stine Margrethe Knutsdatter Stamland (Frp) har forbausende nok valgt å gi fra seg makta til rådmannen. Det samme gjelder gruppelederne i Ap, Frp, Sp og SV. Kvinner, det også. Resultatet er budsjettkutt uten politisk styring - og som rammer de svakeste i samfunnet.

Girlpower, kvinnemakt (norsk akademisk ordbok), er blitt kvinner uten makt. Litt merkelig med tanke på at dette er flinke politikere med rause talegaver og gode kunnskaper.

På rådmannskontoret sitter det for øvrig ikke en kvinne lenger. Hun er sykemeldt og føler seg sviktet av den kvinnelige politiske ledelsen.

Altså har en mannlig rådmann overtatt den makta som alle trodde tilhører kvinnene. Girlpower er blitt til manpower.

Og det er bare noen få måneder siden valget. I bystyret roper mindretallet allerede høyt ut om en demokratisk krise.

Selv i kjølvannet av tv-serien Makta er det kanskje litt gammeldags å fokusere på kjønnet til de som styrer en kommune eller et land. Men girlpower er noe som er blitt fremmet av tidligere ordfører Robin Kåss. Han sang, etter valget, begeistret ut at nå var det girlpower som gjaldt på rådhuset. Kåss ramset opp alt fra ordfører til rådmann, opposisjonsleder, varaordfører og leder av Fagforbundet. «Nå er Porsgrunn kommune virkelig girlpower», skrev han entusiastisk og delte en avisartikkel fra PD som slo opp kvinnenes makt i Porsgrunn.

Varaordfører Stamland har hyllet kvinnemakt på sin Facebook-profil. «Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som varaordfører for byen jeg er så innmari glad i og til å se hva vi kan få til sammen de neste fire årene. Girlpower.»

Dette var selvsagt ment som en hyggelig hilsen, men det økte også forventningene: Vi gretne gamle gubber regnet med en ny politisk vår, omtrent som når en kvinne kommer inn fra sidelinjen og forbarmer seg over leiligheten til en ungkar. Full nedvask og inn med grønne blomster og fettfattige salater.

Så langt har girlpower (jeg tror vi bruker kvinnemakt herfra og ut) ført til at ordfører Janicke Andreassen & co har beordret ekstraordinære kutt på 36 millioner. Men de vil ikke ta belastningen med å bestemme hvor øksa skal svinges. De har latt rådmannen herje fritt. Det skal tas millioner fra barnevern, aktivitørstillinger og sosialtrygd. Blant annet. De aller svakeste rammes.

Kurante kutt, ifølge Andreassen. I den grad hun har noe med det. Hun vil vel ikke bruke kvinnemakt til å blande seg borti hvordan rådmannen kutter. Årsaken er åpenbar. For til tross for at det var et flertall av de 49 representantene som stemte fram Andreassen og Stamland som ordfører og varaordfører, har samarbeidspartiene Ap, Frp, SV og Sp ikke flertall i bystyret. Flere av rådmannens kutt ville trolig blitt nedstemt hvis det hadde vært demokrati på rådhuset.

Det er for eksempel ikke flertall for å kutte i aktivitørstillinger, men den politiske ledelsen har sørget for at dette likevel ikke blir behandlet av de folkevalgte.

De prøvde å legge ned to barnehager også, men den saken ble, nærmest som et unntak, lagt fram for bystyret. Og jammen ble ikke ordfører & co. nedstemt. Barnehagene ble reddet. Ordførerpartiene tapte.

Så langt har kvinnemakt primært sikret dem godt betalte verv og gode, men maktesløse posisjoner. Unntaket er når de prøver å stanse politiske diskusjoner. Da bruker de makt. I fjor høst ble en mindretallsanke om en reguleringsplan stoppet etter forslag fra Aps gruppeleder Lilian Elise Esborg Bergane.

Det er fire partier som har skrevet under på en politisk plattform i Porsgrunn. Også de to andre har kvinner som frontfigurer. I Sp er det tidligere varaordfører Anne Kristine Grøtting. I SV er det Vilde Athena Berg-Nilsen. Det er åpenbart at flere av de kuttene som blir foretatt nå er i strid med alt som SV står for. Ta nå kutt i sosialbudsjettet. De siste 20 årene har det ikke vært et eneste budsjettmøte uten at SV har foreslått bedre kår for sosialklienter.

Nå er tonen en annen.

SV har opp gjennom årene hatt noen svært prinsippfaste og ruvende skikkelser i ledelsen. Helge Mæland, Gro Lorentzen, Arne Sandum og Linn Camara er noen av dem. De kjempet de svakes sak. Det er nok også Berg-Nilsens mål. Men det er selvsagt ikke enkelt når du skal samarbeide med partier som tenker mer på penger enn på mennesker som sliter - og som har havnet i økonomisk panikkmodus.

Det er jo synd at flinke politikere som blir valgt inn i tunge verv ikke vil eller får lov til å bruke talentet sitt til å drive politikk.

I opposisjonen er det fortvilelse. I forrige bystyremøte måtte ordføreren svare på en interpellasjon fra Håkon Stornes i KrF, som er blitt det mest hissige opposisjonspartiet sammen med Rød og MDG. Måten Stornes svarte på var knusende.

Jeg har fulgt politikken i nesten 30 år og aldri opplevd at en ordfører er blitt såpass filleristet, i hvert fall ikke på et saklig og prinsipielt grunnlag.

Ingen makt i denne sal, altså. All makt til rådmann og resten av administrasjonen, som ingen innbyggere har stemt på.

Det går en vits i bystyret om at det er laget et nytt parti som kan forkortes på samme måte som et annet parti.

Administrasjonspartiet (Ap).