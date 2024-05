Det er ikke tvil om at endringene i leservaner har påvirket papiravisene nokså kraftig. Også Vardens papirutgave. Mens svært mange andre (for ikke å si de fleste) har redusert antall ukentlige utgivelser, har vi valgt å fortsette med papiravis seks dager uka. Det er jeg glad for.

Det jeg imidlertid ikke er spesielt fornøyd med, er distribusjonsutfordringene som har rammet alle våre abonnenter den siste tiden. Noe som ikke bare gjelder Vardens abonnenter, men også de som abonnerer på andre aviser.

Dette beklager jeg sterkt.

Bakgrunnen er, slik jeg forstår det, dette:

Som følge av at det totale antallet papiravisabonnenter har gått ned, har Amedia Distribusjon laget nye distribusjonsruter fra 2. mai. Det er min forståelse at de nye rutene fungerer mindre bra, av flere årsaker. Først og fremst fordi de er færre og større.

Jeg får opplyst at sykefraværet har vært svært høyt etter omleggingen – og mellom 40 og 50 prosent den siste tiden. I tillegg er det krevende å få nok bemanning på lørdagene.

Dette har ført til at mange har opplevd uregelmessigheter og forsinkelser, og de største problemene har vært i Skien, blir jeg fortalt.

Samtidig har Amedia Distribusjon avsluttet distribusjon til et relativt betydelig antall av våre abonnenter som ligger utenfor de tettest befolkede områdene, slik at disse abonnentene nå får avisene levert med Posten. Heller ikke dette har fungert helt knirkefritt, og det er åpenbart ikke et pluss at postlevering ikke skjer hver dag.

Svært mange har tatt kontakt med oss om dette. Pågangen til vårt kundesenter har vært svært høy og mange abonnenter tar kontakt med meg direkte eller andre i redaksjonen. Det har vært krevende å svare alle på en fullgod måte, simpelthen fordi pågangen har vært stor. Det beklager jeg.

Jeg forstår veldig, veldig godt at mange er frustrerte. For egen del har jeg samme følelse, for det gir lite mening i å lage avis hvis den ikke når fram til de som skal lese den.

Mange spør meg om hvorfor vi ikke kan velge en annen løsning for distribusjon. Det enkle svaret er at det ikke er andre muligheter. Det er ingen andre som tilbyr slike tjenester i vårt område.

Min og vår tilbakemelding til Amedia Distribusjon, som vi kjøper bud- og transporttjenester fra, er at vi har langt høyere forventninger til kvaliteten på tjenestene de leverer enn hva som har vært tilfellet den siste tiden. Vi har også vært tydelige i vårt krav om at det må bli en snarlig bedring.

Den dårlige nyheten er at det antakelig vil gå noe tid før vi er tilbake til noe som er akseptabelt nivå. Den gode nyheten er at det har vært noe bedring den siste tiden, samtidig som vi får tilbakemeldinger fra Amedia om at de iverksetter tiltak for å forbedre distribusjonen. Det er jeg glad for, men også noe jeg forventer.

Tom Erik Thorsen sjefredaktør og adm.dir.