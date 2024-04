Et sikkert vårtegn, er alle leserinnlegg om hundebæsj som dukker opp når snøen smelter. Med rette, for det ser ut til at hundeeiere lever i den troen at alt forsvinner bare det blir kastet litt ny hvit snø over. Spoiler, det blir ikke det. Tvert i mot, så fryses bæsjen og hele vinterens avlat dukker opp samtidig når snøen smelter.

Men nå er den borte, eller? Du skal i alle fall flytte mye plast, drikkebeger, sjokoladepapir eller annet søppel for å komme ned til både bæsj og blåklokker om du rusler en tur langs veiene i Grenland.

Denne uken gikk jeg tur fra Skjelsvik og over Brattås og ned igjen. Jeg tror ikke jeg gikk mer enn tjue meter noen gang, før jeg kunne ta bilde av søppel i veikanten.

Noe er blåst dit, noe må være kastet ut av et bilvindu, noe er bevisst kastet på bakken – mye er latskap, som restene etter oppfyring av fyrverkeri i nabolaget for snart fem måneder side. Noe kan bli tankemat for fantasien, som hvordan den okerrøde stringtrusen hadde havnet ved veikanten. Rosebuskene ved siden ser i alle fall vond ut for en bar bak.

Jeg har daglig tatt en rusletur i truser, sjokoladepapir, drikkebeger og snusbokser, sammen med min firbeinte venn. Spørsmålet har meldt seg, om hvorfor alle de som reagerer med et så stort sinne mot hundeeiere ikke tar til tastaturet for å skrive og uttrykke sin frustrasjon om forsøpling langs de samme veiene.

Rusleturen min har ikke vært i nærheten av gatekjøkken, kiosker eller andre steder som gjerne genererer mye løst søppel. Likevel blir det ene sjokoladepapiret som blåste ut av hånden en del av et større «fjell» sammen med handlelappen, snusboksen som «falt ut av hendene» og drikkebegeret som ikke klarte å være inne i bilen...

Med gatenavnene på Brattås, som Kometvegen, Luna Ring, Uranus- Sirius-, Venus- og Tellusvegen, kan jeg med rette si at vi er på vei til å fylle hele universet med plast og søppel.

Jeg er hundeeier, og sikkert skadet av det. Jeg plukker opp hundebæsj i snø, men kan la den ligge om den er godt ute i grøfta og det regner og er plussgrader. Da er den borte i løpet av en time eller to. Og ikke få meg til å begynne å snakke om alle de som henger lapper på søppelbøttene om at de ikke tillater hundeeiere å kaste posene sine der...

Men jeg stiller meg spørsmålet om hva som er verst for naturen, litt gjødsel eller mye plast?