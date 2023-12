Noen foreldre er så opptatt av å skjerme barna sine fra hva som skjer i den virkelige verden, at de er i harnisk etter å ha sett de første episodene at NRKs populære julekalender «Snøfall 2».

NRK har den siste uken mottatt flere klager fra foreldre som har satt den nypyntede pepperkaken i vrangstrupen, fordi årets julekalender er for realistisk. For er det ikke nok elendighet i verden fra før – må det virkelig også inn i barnas juleunderholdning ?

Vi forventer å se julemagi, nisser, alver og glade barn – men her får vi altså servert en kreftsyk mor i beste sendetid.

Det er så støtende at enkelte foreldre har valgt å skru av. De vil ikke se fortsettelsen, fordi barna visstnok blir triste og stiller en rekke vanskelige spørsmål. Spørsmål vi helst ikke vil svare på mellom pepperkakebaking, gaveinnkjøp og julepynting.

En mor forteller at de reagerte på at kreft var et så stort tema i serien.

– Barna ble veldig triste av det. Mitt eldste barn på ti år sa at han fikk klump i magen av serien. De så to og en halv episode, og ville ikke se mer. Det skjønner jeg godt, sier hun til Dagbladet.

En av hovedpersonene i Snøfall 2, Noah, lever sammen med sin kreftsyke mor. Hun har nettopp fullført siste cellegiftbehandling, har mistet håret og er sliten. Både hun og Noah er bekymret. I tredje episode ringer sykehuset med en tung beskjed: Det har dukket opp nye skygger på røntgenbilder. Kreften er tilbake.

Det er dystert og tøft, men det er verdt å huske på at dette faktisk er en hverdag veldig mange nordmenn lever med.

I 2022 var det 38.265 nye krefttilfeller i Norge. Dette kommer i tillegg til alle de som har levd med en kreftdiagnose i flere år. Kreften skåner ingen. Ikke eldre, ikke voksne, ikke foreldre og dessverre heller ikke barn.

Skal vi skjerme barna fra alt som er vondt og vanskelig? Skal ikke en tiåring tåle å se at det finnes andre barn som har det vanskelig i julen?

Det er barn som utsettes for overgrep, vold, lever i fattigdom, i krig – eller som NRK viser i årets julekalender, har foreldre med en kreftdiagnose. Det er virkeligheten, også i julen.

Elendigheten tar ikke juleferie.

Hvordan skal disse putebarna tåle en trøkk i fremtiden? Når de møter motstand på skolen, eller opplever noe sårt og vanskelig i egen familie eller vennekrets?

Snøfall 2 klarer å kombinere hverdagsrealisme og magi. Vi får innblikk i livet til barna i den «virkelige verden» som lever med frykt, sykdom og usikkerhet, og samtidig får vi en god dose med nisser, alver og julemagi.

Ja takk, til begge deler.

Jeg synes snarere NRK fortjener en takk for å ha bidratt til at mange foreldre nå snakker om kreft med barna sine. Jeg er en av dem.