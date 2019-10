Har kommunen mistet kontrollen over budsjettet til helse og velferdsetaten i Skien? Rådhuset: Skien rådhus (Foto: Arkiv) Har kommunen mistet kontrollen over budsjettet til helse og velferdsetaten i Skien, eller er det årsaker politikerne og administrasjonen ikke kunne forutse som ligger bak en ny million-sprekk? 14.10.2019 kl 13:49

Leder

Det er et høyst betimelig spørsmål å stille. Etter åtte måneders drift i etaten har utgiftene blitt 18 millioner kroner mer enn beregnet. Det er urovekkende tall

Det er selvfølgelig både riktig og viktig at alle får den helsehjelpen de har behov for og at det offentlige stiller opp når innbyggerne trenger det. De millionene som brukes i helse og velferd er derfor god bruk av offentlige penger og det er godt vi har et velferdssystem som stiller opp når behovet er der. Det er likevel ting som kan tyde på at politikerne ikke vet helt hva de vedtar når budsjettrammene blir lagt. Situasjonen hadde for øvrig vært enda verre og underskuddet hadde nærmet seg 30 millioner hvis det ikke hadde vært for en statlig engangsrefusjon.

Helsesektoren kan være vanskelig å styre fordi det i mange tilfeller kan være nærmest umulig å forutse hva slags behov folk har. Det som likevel gjør underskuddet alvorlig er at deler av det skyldes kapasiteten i Skien. Sykehjemmene i Skien og Helsehuset på Klosterskogen klarer blant annet ikke å ta imot alle Sykehuset Telemark ønsker å skrive ut. Da blir pasientene «overliggere» – og antall overliggerdøgn er økt fra 654 i fjor til 810 i andre tertial 2019. Det er en av tingene som koster kommunen millioner.

Politikerne har ofte forskjellige løsninger på hvordan man skal sikre en god helseomsorg. Uansett hva løsningene er må politikerne handle raskt for å stoppe et underskudd som ikke kan fortsette.

Eirik Haugen, redaktør i Varden.