«Nå bør Skien Ishockeyklubb raskt sette seg et mål for når klubben skal spille i den øverste ligaen» SKIEN ISHOCKEY: (Foto: ARKIV/PER ÅGE ERIKSEN) Vi har mange gode klubber i Telemark som markerer seg i toppidrett. I håndball og fotball har Telemark lag i toppserien, nå blir det også varslet en knallhard satsing på ishockey i Grenland. 10.10.2019 kl 10:04

Leder

Skien Ishockeyklubb vil at laget skal spille i 1. divisjon så raskt som mulig og på sikt rykke opp til den øverste eliten i norsk ishockey, nemlig Get-ligaen.

Det er både gledelig og spennende at Skien Ishockeyklubb nå velger å gå ut med høye ambisjoner. Denne sesongen spiller klubben i 2. divisjon, men det er liten tvil om at det bør være grunnlag for å få et stabilt topplag i ishockey i Grenland. Ishallen er på plass, det er lokale spillere som preger klubben og det bør være rom for å skaffe sponsorer og hente inn penger i næringslivet i Grenland. Ishockey er en idrett som får mye oppmerksomhet og et topplag i området vil ha en stor betydning.

– Vi har lyst til å gjøre Skien til en hockeyby, sier styreleder i Skien Ishockeyklubb, Knut Bråthen, i et intervju med Varden. I dag er det i stor grad fotballen i Odd som er motoren i interesse og oppmerksomhet i idretten, men det bør være plass til flere. Grenland bør være attraktivt både for sponsorerer og spillere, men det krever også at publikum støtter opp og viser interesse for hockey.

Denne sesongen har klubben 12–13 telemarkinger på A-laget. Det tror vi er en smart strategi for å øke interessen blant publikum, på samme måte som Odd har gjort. Nå bør Skien Ishockeyklubb raskt sette seg et mål for når klubben skal spille i den øverste ligaen og satse knallhardt på at folk støtter opp om det.

Eirik Haugen, redaktør i Varden