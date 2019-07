Bom på Lanna - nok en gang HASTVERK: Politikerne ønsker ny Lannavei. (Foto: Tore Øyvind Moen) Svar på innlegg av Gunnar Sanden i fylkesavisene 15.07.2019 kl 14:49 (Oppdatert 14:49)

Leserinnlegg

Gunnar Sanden er grunnleggende uenig med kommunestyret om hvem som bør betale for en ny veg til erstatning for dagens Lannaveg.

Kommunestyrets vedtak bygger på et spleiselag, mens Sanden mener det er riktig at kun brukere av ny veg betaler for en veg som vil bidra til en sterk forbedring av bomiljøet langs Lanna.

I tråd med kommunestyrets vedtak, mener jeg fortsatt trafikksikkerheten vil bli adskillig bedre med en ny veg, selv uten stenging ved Stoadalen.

Sanden hevder at Vegvesenet har feil kalkyler i og med det har medregnet en viss tungtrafikk på eksisterende veg. Jeg er enig i at den høyst sannsynlig i stor grad vil forsvinne, noe som vil medføre økt trafikksikkerhet.

Ved en fysisk stenging i Stoadalen, vil beboere på Lanna og Heisholt måtte betale dobbelt (både ved Dambakke og over den nye brua) om de skal mot Lunde, derfor bør det ikke være noen fysisk stenging der.

Jeg tror svært få vil benytte gammel Lannaveg til gjennomkjøring når ny ved over Eidselva med høyere fartsgrense er et alternativ.

Når det gjelder ny inndekning av 15 mill som vegvesenet har kalkulert som inntekter ved en bom ved Dambakke, så nevner Sanden at rentegaranti fra Fylkeskommunen kan være et alternativ.

Jeg mener om det skulle komme en slik løsning på bordet, så burde det føre til en reduksjon i bomtaktsten for alle som må betale, ikke at en liten del slipper å betale, mens andre må ta en større del av finansieringen.

Så har det kommet signaler fra Regjeringen som høyst sannsynlig medfører en «seier» til de som er motstandere av det spleiselaget kommunestyret vedtok.

Det beklager jeg, og er usikker på hva disse signalene vil medføre for en lenge etterlengtet veg fra Stoadalen til Kaste.

Gunnar Sanden hevder at jeg som ordfører representerer alle. Det gjør jeg, og mine argumenter i saken er helt i tråd med kommunestyrets vedtak. Sånn er demokratiet.

Til slutt tar jeg avstand fra Sandens påstander om hersketeknikk i mitt forrige innlegg. Det er en realitet at om 15 mill forsvinner fra finansieringsplanen for den nye vegen, så skaper det ny usikkerhet om prosjektets gjennomføring.

Bjørg Tveito Lundefaret

Ordfører Nome kommune