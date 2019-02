Demokrati i praksis Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. (Foto: NTB Scanpix) annonse

18.02.2019 kl 14:55

Leserbrev

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer på redaktørens lørdagskommentar om ny lov for etterretningstjenesten i dette leserinnlegget.

Leserbrev

Etter at Forsvarsdepartementet sendte forslaget til ny lov for etterretningstjenesten på høring, har det kommet svært mange svar. Noen støtter forslaget, andre gjør det ikke.

Vi skal gå nøye gjennom alle svarene, men det vi allerede vet, er at de fleste er enige i at vi trenger en ny og oppdatert lov for e-tjenesten som er tilpasset den tiden vi lever i. Nåværende lov er fra 1998.

På disse 20 årene har det skjedd store teknologiske endringer. Vi kan ikke ha en e-tjeneste som henger igjen i en analog verden, når trusselaktørene opererer digitalt. God samfunnssikkerhet i dagens samfunn innebærer å avdekke og avverge digitale trusler og angrep. Samtidig skal vi ivareta demokratiske prinsipper og personvern.

Noen forsøker å så tvil om vår begrunnelse for loven og dessuten hevdet at begrunnelsen vår viser at jeg ikke forstår hva personvern er, men det er jo fordi vi vet at forslaget er kontroversielt at vi har lagt opp til denne grundige, demokratiske prosessen.

Forslaget om å gi Etterretningstjenesten tilgang til grensekryssende elektronisk kommunikasjon har vært del av den offentlige debatten i flere år. Spørsmålet ble utredet av et uavhengig ekspertutvalg i 2016. Utvalgets rapport, som konkluderte med at det burde gis slik tilgang, ble sendt på høring og fikk nærmere 120 høringssvar. Denne runden dannet grunnlaget for en ny utredning med et lovforslag som altså har vært på høring siden i fjor høst.

Vi ønsker å gi høringsinstansene så god tid som mulig til å svare, men vi må også sørge for at saken har forsvarlig fremdrift. Derfor ble høringsfristen satt til tre måneder, som er det vanlige også for større lovsaker. Det er demokrati i praksis.

Jeg er glad for den store interessen for lovforslaget. Etterretningstjenesten jobber for å beskytte Norge og vår demokratiske styreform mot utenlandske trusler. Lovverket må legge til rette for at oppdraget kan utføres på en måte som er i tråd med våre grunnleggende samfunnsverdier og menneskerettigheter.

Vi har mottatt mange høringsuttalelser fra ulike samfunnsaktører, og jeg er sikker på at vi har mottatt gode forslag som vil gjøre loven bedre. Nå skal vi bruke tid på å lese og vurdere synspunktene, før vi fremmer en proposisjon til Stortinget.

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister