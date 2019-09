«Er NRK på vei ut av distriktene for godt???» TILHENGER AV TELEMARKSENDINGA: «Spar oss for en ny «nærpolitireform» i medietelemark», skriver Hjardal-ordfører og radiolytter Bengt Halvard Odden i dette leserinnlegget. (Foto: Knut Heggenes (Arkiv)) «Spar oss for en ny «nærpolitireform» i medietelemark», skriver Hjardal-ordfører og radiolytter Bengt Halvard Odden i dette leserinnlegget. 26.09.2019 kl 09:13 (Oppdatert 09:22)

NRK Telemark og Telemarksendinga er mediebegreper som står solid plantet i en Telemarkings kjennskap til Norsk Rikskringkasting og har en faglig tyngde som, fremdeles, er større enn noe annet medium vi har tilgang på lokalt her i Telemark. NRK har gjort, og klarer fremdeles, å skape god radio og god TV i fra de deler av distriktene som ikke har et stort antall innbyggere.

Det gjør noe med identiteten din når NRK har laget en reportasje fra Tuddal, Hjartdal eller Sauland – noe vi har opplevd ganske ofte de siste årene. Saker om hyttebygging, kinesisk mesterpianist i Tuddal, søskenparet som ville dele et gårdsbruk i Sauland, skolenedleggelser, åpning av nye Sauland skole bygd i massivtre og så videre. Saker fra vår kommune, med våre innbyggere, våre næringsdrivende, våre gjester, presentert på den journalistiske måten man skal. Med kritisk blikk, med skråblikk og med ønske om å skape entusiasme i bygdetelemark. Samtidig skrudd sammen slik at det oppleves relevant for folk flest. Enn så lenge…

Et forslag om å slå sammen ettermiddagssendinga fra Vestfold og Telemark skal visstnok skape større handlingsrom for lokale innslag! To distriktssendinger med til sammen 6 timers sendetid skal reduseres til 3 timer, med en større andel musikk enn tidligere. Uansett hvilken matteformel du bruker på det regnestykket blir det mindre radio og dertil mindre mulighet for lokale innslag!

Vi har sett det før. Distriktskontoret i Seljord ble lagt ned og flyttet til Bø. Så kan ledelsen i NRK svare ut hvor mye bemanning det har vært på kontoret i Bø, og hva det har skapt av sendetid fra «øvre telemark» sammenliknet med før man flyttet seljordskontoret.

NRK Telemark er trolig den sterkeste merkevaren staten har igjen ute i Telemark. Mye på grunn av historien til dette mediehuset, mest på grunn av de ansatte. De som kaster seg rundt og er fleksible for å lage ettermiddagssending fra Dyrsku`n eller for å ha en utegående reporter i Bøgata klokka sju om morgenen og med et fast, bestemt blikk på å lage god radio i fra Telemark, både morgen og ettermiddag.

Så til distriktsredaktør Stig Bolme, regionredaktør Heidi Pleyn og distriktsredaktør Marius Lillelien

Spar oss for en ny «nærpolitireform» i medietelemark. Den beste radioen for distriktet skapes av reportere i distriktet og med nok sendetid for distriktet. Telemarksendinga er av interesse nettopp fordi den deler nære, viktige og gode reportasjer fra TELEMARK! I samsending med et større fylke og endret antall timer sendetid blir det mindre radio, mindre lokale nyheter, færre lokale innslag og til syvende og sist for lite relevant radio– da mister du lyttere, trolig det motsatte av hva NRK egentlig bør jobbe for.



