Er Stridsklev en bydel til besvær? Stridsklev: Stridsklev ungdomsskole. Prosessen rundt nedleggelse av ungdomsskolen. 15.07.2019 kl 14:52

Leserinnlegg:

I fjor innkalte kommunen til folkemøte på Stridsklev. Kommunene møtte en fullsatt idrettshall og flere temaer var på dagsorden. Mange var møtt opp, kanskje spesielt for punktet om nedleggelse av ungdomsskolen. Ordfører startet med at punktet gikk ut grunnet at virksomhetsleder ikke kunne møte.

Mot slutten av møtet spurte jeg om prosessen rundt dette. Det medførte at salen ville ha svar og det var store motforestillinger, og mange innlegg. Etter en stund ble et medlem i BUK, Hans Martin Gullhaug, spurt av ordfører om behandlingen. Han kunne fortelle at det hadde vært et folkemøte om dette på Stridsklev som gikk enstemmig inn for nedleggelse.

Møtet var satt sjakk matt. Dette virket underlig. Jeg sendte senere et spørsmål til ordføreren om han kunne nøste i hvor og når dette møtet hadde funnet sted. Det viste seg at et slikt møte ikke hadde funnet sted.

Vi opplevde en opprivende debatt rundt svømmebassenget på Stridsklev. Det ble til slutt bygget opp, og ble svært vellykket med stort besøk. Nå er det skolen som står for hogg. En skole som ble beste ungdomsskole på grunnskoleeksamen i Porsgrunn i 2017, samt nominert til Dronningens skolepris samme år. I år ble de beste skole i Abelgøy. Skolen ligger i Porsgrunns nest største bydel.

Skolestruktur og kretsgrenser har alltid vært gjenstand for frustrasjon og vanskelige avgjørelser. Nedleggelser enda vanskeligere, da skolen i mange sammenhenger er limet i et lokalmiljø eller bydel. Skolen har en langt bredere verdi enn bare som skole.

Har sittet som FAU leder ved Stridsklev skole i en tid før jeg ble leder i fagutvalget og hovedutvalget, BUK, i perioden 1999 til 2007. Samtidig i Bystyret og Formannskapet. En periode da skolebehovsplanen ble etablert og implementert. Den største satsinga på skole som er utført i Porsgrunn noensinne. Det var en klar målsetting om ikke å bygge for store enheter, men holde seg til statlige normtall. Etter det har vi vært vitne til mange nedleggelser og opprettelse av to Montessoriskoler. Kommunene har mistet kontrollen over to viktige skoler, og kostnadene for kommunen er omtrent de samme.

Porsgrunn Kommune har hatt en desentralisert skolestruktur, og har ment at nærhetsprinsippet og tryggheten har vært viktig for elevene. Dette har vært en uttalt politikk siden kommunesammenslåingen i 1964. Hva er det som skjer nå? Vi har altså 2 montessoriskoler og en internasjonal skole. Mens offentlige skoler bygges ned popper altså privatskoler opp. Internasjonal skole hadde, og kanskje har, sin misjon i forhold til folk som hadde jobber i ulike land i kortere perioder i industri og næring. I dag ser vi at mange norske barn, og mange barn av innvandrere i en integreringsprosess, fra hele byen, går på internasjonal skole. For meg blir det helt feil.

Porsgrunn Arbeiderparti har etter 1964 bygget ut et desentralisert partiapparat som skal fremme bydelenes interesser. Heistad Arbeiderlag har som eksempel vært svært aktive i flytting og opprettelsen av ny skole på Heistad. De har klare mål for videre saker for Heistad. Hva har Stridsklev Abeiderlag gjort? De gikk imot befolkningen sin i prosessen rundt nytt svømmebasseng. De har vært fraværende i skolenedleggelsen.

Idrettslaget på Stridsklev bør ha stor interesse av å opprettholde skolen. Rekruttering skjer derfra. Som idrettsleder og korpsleder i hele mitt voksne liv kan jeg litt om sammenhenger mellom skole, lokalmiljø og samspillet mellom lokale aktiviteter, og jeg savner engasjementet fra idrettslaget.

Jeg stiller spørsmål ved behandlingen og de vurderinger som ligger til grunn. Og enda mer når et folkemøte fikk feilinformasjon fra BUK og kommunen. Tror dette kom veldig overraskende på befolkningen på Stridsklev. Skolen er mer enn stor nok til å opprettholdes. Det er også mulig å ta opp igjen vurderingen av 1 til 10 skole.

Det er selvfølgelig et alternativ å se på helt ny skole. Tveten ungdomsskole ble bygget av Eidanger kommune og er klattet på i flere omganger.

Vestsiden ungdomsskole var også planlagt nedlagt, men der gjorde folket opprør og vant fram. Hvor lenge? Med nylig vedtatt bru over elva kan den blusse opp igjen. Og hvem er neste skoler i rekka? Er det Klevstrand? Er det Langangen? Det siste kan skje om ikke Lanner/Bergsbygda og Langangen blir opparbeidet til nye boligområder. De har i 25 år vært utpekt som framtidige boligområder.

Etter mitt syn bryter dette totalt med de verdier jeg kjenner etter 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet og mange år på dugnad i politiske verv.

Olav Havstad