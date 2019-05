«Fagforbundet prøver å skape et inntrykk av at styret ikke kjenner virkeligheten ved sykehuset» IKKE MØRKT: Styreleder Per Anders Oksum (Foto: Jan Bjørn Taranrød) Styreleder Per Anders Oksum svarer Fagforbundet. 27.05.2019 kl 08:07 (Oppdatert 08:09)

Leserinnlegg

Styret og ledelsen ved Sykehuset Telemark diskuterer rammevilkår og betingelser med eierne våre når vi mener det er behov for det. Det gjør også de som styrer de andre sykehusene. Sykehuset Telemark er ikke det eneste sykehuset i landet som gjerne skulle hatt enda mer penger.

Vårt utgangpunkt er at vi må forholde oss til de ressursene vi har, og at vi må utnytte disse på en best mulig måte. Når vi sammenlikner oss med andre sykehus, ser vi at vi er mulig å bruke utnytte ressursene enda bedre.

Når jeg skriver at vi skal behandle «de riktige pasientene», insinuerer Fagforbundet at jeg mener «de som gir mest inntekter til sykehuset». Dette er selvsagt ikke riktig.

Styret ved sykehuset er opptatt av behandlingstilbudet, pasientsikkerheten, kvaliteten og arbeidsmiljøet ved sykehuset. Dette preger også styremøtene mer enn økonomien.

Sykehuset Telemark skal sørge for god og riktig behandling til de pasientene som trenger det.

Da må vi også redusere unødvendige henvisninger og unngå overbehandling.

Fagforbundet prøver å skape et inntrykk av at styret ikke kjenner virkeligheten ved sykehuset, og de lurer på når jeg sist snakket med ansatte om hvordan de har det på jobb?

Det gjorde jeg senest i går.

Per Anders Oksum,

styreleder Sykehuset Telemark

