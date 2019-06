Hurra for Sykehuset Telemark! SKRYT: Innsenderen har bare rosende ord å komme med til Sykehuset Telemark og deres ansatte. (Foto: NTB Scanpix) LESERINNLEGG Erik Gudbrandsen kan ikke få fullrost de ansatte ved Sykehuset Telemark nok etter sitt sykehusopphold: – For en fantastisk gjeng! De er verdt sin vekt i gull alle sammen! 04.06.2019 kl 08:16

Leserinnlegg

Det hadde seg sånn at jeg natt til lørdag fikk voldsomme smerter i mageregionen på hytta i Kragerø.

Følgende skjedde så:

I taxibåt med fantastiske Taxi-Per (Haut) til legevakta i Kragerø.

I sykebil med to dyktige og hyggelige ambulansesjåfører til akutten i Skien.

Tatt imot av en erfaren sykepleier med nyutdannet sykepleier under opplæring (beklager jenter at jeg ikke fikk med meg alle navnene, men flinke var dere)

Deretter undersøkt av lege Harry fra Åfoss. Faglig dyktig, beroligende væremåte, og kjempegodt humør.) Ekspedert videre til kirurgisk avdeling i 4 etg. blodprøve, ultralyd, røntgen og CT gikk på løpende bånd. Lege Wexels jr. (sønn av advokaten med samme navn som har gitt guttungen en strålende oppdragelse med beina godt i bakken).

Wexels snakket med erfaren bakvakt, og caset inn for legemøtet mandag morgen.

For ikke å snakke om hyggelige og informative sykepleiere - jeg nevner i fleng tilfeldig rekkefølge:

Oda, Ulrikke, Naima, Nina og Cathrine.

Og kirurg Wiborg som var innom søndag kveld for å informere med faglig trygghet og beroligende vesen. Og som var på besøk etter operasjonen for informasjon. Bra På operasjonsstua fikk jeg ikke med meg noen særlige navn nei. Da var jeg klam, kvalm og litt engstelig tross alt da. Men jeg fikk med meg alle forberedelser og kontroller gikk for seg i en rolig, kontrollerende og profesjonell prosess. Da var jeg etterhvert på vei inn i full narkose til en kikkehullsoperasjon for forsnevring på tynntarmen med smertenivå alla tarmslyng.

For en fantastisk gjeng! De er verdt sin vekt i gull alle sammen!

Profesjonelle, kunnskapsrike, medmenneskelige og særdeles hyggelige alle sammen!

Og administrerende direktør Tom Helge Rønning, og dere som sitter i ledelsen både på medisinsk og administrativt nivå - takk til dere alle sammen for å lede og utvikle det beste sykehuset i Norge.

Likevel et lite tips til alle dere andre jeg ikke har vært i kontakt med på resten av sykehuset. Det hender dere på travle dager glemmer å gi et lite nikk og et smil til kunder (pasienter) dere passerer i korridorene. Det koster ingenting å smile. Det er gratis ! Og det er så mange som setter pris på et lite smil.

Hvis alle medarbeiderne på Sykehuset Telemark begynner å smile til alle kundene imorgen; ja da blir dere et enda bedre sykehus.

Erik Gudbrandsen